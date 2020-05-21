7-Eleven「7仔預購站」有得賣氣炸鍋 網上攞code分店畀錢取貨

7-Eleven便利店撈過界，有埋家電賣。7-Eleven推出網上「7仔預購站」。只要睇中「7仔預購站」中的產品，於預購站領取電子條碼後，可到分店付款，再於指定日期內到店取貨。今期有「7仔預購站」有Récolte氣炸鍋！

「7仔預購站」日本Récolte氣炸鍋有兩種顏色可選包括玫瑰紅及香檳白，售價為799元。另外有Récolte日式電熱鍋及格仔三文治機，分別為889元及399元。

留意換領貨品日期

要留意商品預購日期相同，但換領日期有分別。如Récolte氣炸鍋（香檳白）與​Récolte日式電熱鍋（櫻花粉紅）預購日期均為5月20日早上9時至5月26日，但Récolte氣炸鍋（香檳白）的換領日期為6月16日早上7時至6月22日，Récolte日式電熱鍋（櫻花粉紅）的換領日期則為6月2日早上7時至6月8日。

如何購買「7仔預購站」中的產品？

1. 進入「7仔預購站」網站

2. 選擇產品後按「領取產品條碼」​

3. 在預購日子內，於港澳7-Eleven便利店（港鐵站店舖除外）出示「產品條碼」及付款

4. 憑收據於指定日子同一間店舖換領貨品

▲ 按「領取產品條碼」。

撰文：hket小編

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