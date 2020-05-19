▲ 【移民新西蘭】新西蘭總人口突破500萬 -

新冠肺炎疫情全球大流行，多國實施入境限制，全球不少在海外居住的人士趕及措施生效前回國，帶動人口流動。新西蘭統計局公布最新人口數據，指由於近年移民人口激增，加上疫情帶動國民回國潮，新西蘭截至今年3月份的總人口已達到500萬人。

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17年間增加100萬人口

根據新西蘭政府統計局的數據，新西蘭人口自2003年達到400萬後，在17年間增長100萬人口，是該國現代歷史上最快的增長速度，當中 約有一半是由於自然增長（出生人數減去死亡人數），約有一半是由於淨移民（移入人數減去移出人數）。統計局指，新西蘭總人口自2013年開始顯著增長，6年間增加50萬人，每年人口平均增長1.8％，淨移民人口增長是推動總人口上升的主要動力。

截至3月31日， 新西蘭政府統計局 估計，當地常住人口為500.21萬。與去年3月相比，增加了96,800人，其中淨移民為71,500人，有關數字仍有待修訂。

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返國潮帶動人口增長

除了移民人口外，疫情亦帶動了返國潮，推動人口增長。新西蘭政府在3月18日表示將實施出入境限制，敦促8萬名新西蘭人在有關措施實施前返國。在目前的 入境限制下，非新西蘭國公民或居民，或非其直系親屬的人不得入境新西蘭。

新西蘭統計局發言人Brooke Theyers指，疫情在近幾個月帶動不尋常的人口流動現象，包括旅行及移民等，亦由於更多在海外居住的國民或居民返國，推動人口增長。

當局通過新法案 修改延長臨時簽證條件



疫情影響當地經濟，不少持工作簽證在海外工作的人士或面臨失業，甚至因入境限制未能入境新西蘭，影響申請延長簽證的條件。新西蘭政府於早前通過《2020年移民（COVID-19）修正法案》，移民局可針對不同簽證，修改其延長簽證的條件，彈性處理身在當地或在海外未能返回新西蘭的臨時簽證持有人的申請。

責任編輯：李瑩

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