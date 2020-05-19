▲ 早過政府派1萬 最快1日收錢 教你攞1萬元WeLab免息免手續費貸款（內附登記教學）

政府上星期宣布1萬元現金津貼最快6月底可申請，7月初收到款項。本地初創企業WeLab推出#HKCashDrop計劃，提供1萬元免息貸款，冀市民可更早收到款項應急。計劃名額5,000至1萬個，先到先得，計劃即日起可申請，最快1天內可收到款項。

名額逾5千個 先到先得

申請網址︰按此

1.進入登記網址，開始申請。

2.確認自己的申請資格。

18歲或以上香港永久性居民、

在職人士、

無不良信貸紀錄，包括破產、債務重組或者逾期還款等。

3.輸入手機號碼。

4.假如你是WeLab的用戶，可以在此輸入戶口號碼，否則可剔選「我未有WeLab Bank嘅戶口」。

5.最後填寫個人資料及申報有沒有破產或債務重組紀錄。

當提交申請後，WeLab將會查閱申請人的信貸報告，以作今次免息貸款批核其中一個部份。

還款期內可彈性選擇還款金額及次數

WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智表示，考慮到政府可在未來3個月內發放1萬元，因此計劃設計為為期5個月的免息免手續費貸款，借款人於還款期內可彈性選擇還款金額及次數。如果貸款到期後借款人仍未償還款項，貸款將會自動轉為12個月的個人分期貸款，利率將按照借款人的信貸歷史釐定。

他透露，計劃昨日推出後已收到不少申請，更有申請者即日已獲批並已取得貸款。市民需在網上提交申請，最快即日獲批。借款人最快可於1天內，在指定的銀行戶口收到1萬元。龍沛智又表示，但如有需要會再加額。

責任編輯︰陳啟昌

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