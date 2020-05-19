味千拉麵買1送1　Garrett Popcorn中包爆谷第二包半價

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【保就業計劃】5月25日起開始申請 3至4周後派發（附所需資料）
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
１、味千拉麵：拉麵 買1送1 每日名額300個
味千拉麵推出疫市期間2大優惠：
２、Garrett Popcorn Shops：中包爆谷 第二包半價
即日起至至5月31日，凡購買任何口味中包裝爆谷，即可以半價選購第二包中包裝經典口味。
店舖位置：
Festival Walk
九龍塘達之路80號UG-24號舖
營業時間：星期一至星期日10：30-22：30
YOHO商場
元朗朗日路8-9號及元龍街9號1樓1072號
營業時間：星期一至 星期日10：00-22：00
太古城
太古城道18號3樓307號舖
營業時間：星期一至星期日10：00-22：00
３、collect point：Thankful Week 低至半價
collect point感謝祭由即日起開始，優惠商品低至5折。
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店舖地址:
旺角新世紀廣場 、九龍灣德福廣場 、新蒲崗Mikiki
將軍澳東港城 、葵芳新都會廣場 、大埔超級城
屯門V City 、元朗形點
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選