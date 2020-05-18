▲ 【炒股騙局】炒股群組誘導股民高位買「莊家」股 疑「唱高散貨」 途屹兩日暴瀉逾73%

騙徒手法層出不窮，社交群組更是騙徒「落手」的熱門地。不少股民都會透過社交群組交流炒股心得及資訊，有騙徒看準機會，透過Ｗhatsapp group及Telegram群組，向抱着賺快錢心態的股民下手，誘導股民高位買入「莊家」股，再「唱高散貨」，令股戶招致嚴重損失。

誘導受害者高位買貨 「莊家」高位出貨

到底這類「炒股騙局」是如何運作？讓目標對象「先嚐甜頭」誘騙入局是方法之一。

步驟一：先嚐甜頭 獲取信任

首先，騙徒先招攬受害者進入社交通訊群組，先推介大價股或部分較穩陣的股份，令受害者從中得到「甜頭」，

步驟二：誘騙入局 收取佣金

當獲到他們信任後，騙徒就推介細價股、股權集中的股份，並催促受害者高位買貨，當他們買入後，騙徒會要求對方傳送買賣紀錄截圖，以便騙徒向「莊家」收取佣金。

步驟三：「莊家」出貨 苦主當災

不久後，「莊家」出貨，股價暴瀉，受害者繼而遭受巨大損失。報道指有一名受害者在一個下午，帳面就損失近50萬元。

這次事件引起網民熱議，在連登討論區，有網民就發文貼出此類群組的行騙方式。其中一帖文是在4月24日發布，並呼籲網民勿沾手途屹控股 （01701） ，當時收市價為2.56元。隨後途屹股價一度穩步上陽，5月14日更創新高，收報2.97元。

之後在5月15日，途屹股價即暴瀉52.19%，今日（18日）再瀉43.66%，收報0.8元，兩日股價較14日當日暴瀉逾73%。

▲ 途屹控股兩日暴瀉逾73%。

近日，有網民貼出另一隻疑似「莊家」股鼎石資本 （00804） ，並呼籲網民勿買入，最終結果會否和途屹控股同一情況，就要拭目以待。

「唱高散貨」屬市場操控計劃

證監會旗下投資者及理財教育委員會過去亦撰文提醒投資者，切勿跟從無牌人士的推介和指示做買賣，亦可能令自己牽涉一些稱作「唱高散貨」的市場操控計劃。

小心留意 股權高度集中股票

「唱高散貨」計劃下的股票，一般不會是一些市值大及交投活躍的股票，而是一些容易操控，例如乏人問津或股權高度集中的股票。

無牌人士及其同謀會預先在低位買入這些股票，之後他們會推介或發出買入這些股票的指示，目的是借助追隨者之力，推高這些股票的價格，順利在高位派貨，之後，這些股票的價格通常會一哄而散，大跌收場。跟進無牌人士的指示買入這股票，可能要面對嚴重損失。

▲ 在各財經媒體Facebook專頁，不難發現有疑似騙徒在招攬成員。

▲ 在各財經媒體Facebook專頁，不難發現有疑似騙徒在招攬成員。

責任編輯︰陳啟昌

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