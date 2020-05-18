▲ 【疫市理財】新手學理財！入門財務規劃8大法則 -

新冠肺炎疫情全球大流行，打擊全球各地經濟，失業率高企下不少人面對財政困難，有良好的財務規劃就顯得更為重要。如何可更妥善管理自己的財富，當面對不可遇見的危機時，有更充份的準備？《福布斯》金融委員會的專家們，分享了適合理財新手財務規劃的建議。

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1. 從思考想要怎樣的生活開始

Ultimate Wealth Strategies的Tony Sablan認為， 財務 規 劃的第一步要首先思考自己想要的生活。人每天不斷為生活馬不停蹄地工作，很少人會花時間思考為甚麼他們要工作，以及他們理想中的生活模式。理財規劃除了要 了解自己的支出和收入外，重要的是要對生活有願景，計劃才能有明確的目標及方向。

2. 了解你的支出

Accelerated Wealth的Will Duffy認為，財務規劃的基礎是必須先了解個人的每周及每月的的資金去向。相比起現金，他認為人們可使用借記卡或信用卡，以便記錄每次的支出。基於個人的支出的記錄，就能制定合適自己的財務規劃。

3. 了解你每月固定的支出

Red Hook Capital的JD Morris舉例指，當銷售人員面對現金流的問題，他會建議他們可以透過增加銷售額來賺取更多收入。其實從事銷售行業的人很多時候面對現金流不穩定的問題，因此知道自己每月的固定的支出，就能制定合適的預算，才能避免收入不多時入不敷支。

在疫情下，不少人面臨放無薪假、減薪，甚至失業，未能透過努力工作的方式增加收入，在這樣的情況下，也能先了解每月的固定支出，來制定合適的預算。

4. 使用多個銀行帳戶

Centaur Digital Corp.的Vlad Rusz認為，只使用一個銀行帳戶會混淆不同項目的開支或預算。他建議，將預算劃分成不多5個分類，並開設相關的帳戶。這樣就能更快更準確地知道 各分類的預算尚餘多少，亦能節省每次計算的時間。

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5. 每月存錢入投資帳戶

Foguth Financial Group的Michael Foguth認為，制定預算非容易及有趣的事。 因此，應盡量保持簡單，他建議可嘗試將每月收入存到投資帳戶而非儲蓄帳戶。當資金已用作投資而不是閒置時，或會減少你將資金轉走，甚至用作消費的意欲。

6. 了解你的投資目標

Fortu Wealth的Azamat Sultanov 建議，每個人都應先了解自己的投資目標，例如是作為穩定收入或長期儲蓄。他認為，投資計劃的時期多久亦相當重要，他建議最少要有2年的時間。

7. 善用網上免費記帳工具

Rigor的Zack Cook認為，以往人們制定財務規劃是透過記帳簿等，現時人們可透過網上免費工具，收集不同銀行的儲蓄、信用卡及投資帳戶的數據，記錄個人的收入及支出，更制定及控制預算更為方便快捷。

8. 減少支出

United Capital Source Inc.的Jared Weitz認為，人們可透過 在家做飯，自己煮咖啡以及僅在購物日購物等方式減少生活上的支出。如你本身購物慾高，經常購買想要而非需要的商品，帶來額外的開支， Jared Weitz認為，應將 每月收入 專注 花費在你真正喜歡事物，滿足購買慾同時避免過量消費，養成量入為出的良好消費習慣，以便增加儲蓄比例。

責任編輯：李瑩

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