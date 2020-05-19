▲ 點解銀行畀高息反而養出反叛客？

最近多咗同畢業無耐嘅同事傾偈，發現一啲對我嚟講經已習以為常嘅傳統知識，原來對普羅大眾嚟講都唔係咁Obvious，今日分享一個：

「理論上存戶當然係想息口愈高愈好，但係點解高息存款無辦法養出忠誠嘅客戶呢？」

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低息錢同高息錢，兩種截然不同嘅錢。呢個就關係到銀行戶口嘅兩個作用：投資回報、銀行服務。

「投資回報」好易明白，如果戶口係1%厘息，今日存100元，出年畀返101元你，就係咁簡單。咁當然如果係為咗追求回報，就一定唔會放活期戶口，而會放定期戶口。

以今日呢個時空嚟講，新資金做半年200,000元起跳大概有1.5%至2%不等，主要都係睇銀行（一般細銀行息口就好啲）同埋有無咩特別玩法（例如要你用手機開戶、轉少少外幣、登記個水電煤等等），多啲要求息口會好啲咯。

「銀行服務」都好易明白，大家如果有多咗嘅Cash都會放喺銀行唔會放喺屋企，除咗驚畀人偷，仲有放喺銀行始終方便啲，仲可以用嚟找卡數、交水費、FPS畀人、買旅遊保等等，有事起上嚟仲可以做資產證明，如果啲錢喺晒屋企，唔通真係影張相畀對手話你有幾多錢咩。

咁大家分清楚呢兩種作用之後呢，就好易明喇。

息魔 vs 正常人

追求「投資回報」嘅屬於高息錢，存戶（俗稱息魔）認息唔認人，哪怕你今日個息口係全港最高都好啦（Say 4厘），個定期一到，只要對手畀你高0.0000001厘，息魔都會同你Say goodbye，頭也不回咁走咗去。

高息養出反叛客，道理莫過於此啦。

相反追求「銀行服務」嘅人諗法就好唔同，只要個客經已Stick to咗你間銀行，啲Payroll呀、水電煤、FPS、PPS、支票戶口、自動轉賬、股票戶口等等等等用晒你間銀行，哪怕你只係畀得0.1厘，而隔離銀行畀到1.1厘，個客都唔係咁容易走，難聽啲叫綁死個客，好聽啲就叫Loyalty咯。

而事實上就算你可以好似啲電話公司咁，買新機嗰陣幫你做埋「天機轉移服務」，幫個客乜嘢Settings都無縫接合都好啦，個客都未必真係想走，始終佢追求嘅根本唔係「回報」，而係「銀行服務」呢～

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What is the Implication？

如果要量度一間銀行嘅Loyal money，即係Safe money，好吊詭地我哋一般會睇銀行嘅低息存款Low Cost Deposit（又稱CASA — Current Account Savings Account），而唔會睇High Cost Deposit呢啲Disloyal money喇。

所以如果我哋要比較兩間銀行嘅存款結構，比例上愈多CASA嘅銀行唔只資金成本愈低，存款亦都愈忠誠，喺Cost Side方面嘅表現就比較好喇。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：為什麼愈高息的存款反而會養出愈不忠誠的客戶呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。