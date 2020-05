▲ 邊間銀行好?「銀行服務」還是「存款利息」是你首要考慮?

最近多咗同畢業無耐嘅同事傾偈,發現一啲對我嚟講經已習以為常嘅傳統知識,原來對普羅大眾嚟講都唔係咁Obvious,今日分享一個:

「理論上存戶當然係想息口愈高愈好,但係點解高息存款無辦法養出忠誠嘅客戶呢?」

低息錢同高息錢,兩種截然不同嘅錢。呢個就關係到銀行戶口嘅兩個作用:投資回報、銀行服務。

「投資回報」好易明白,如果戶口係1%厘息,今日存100元,出年畀返101元你,就係咁簡單。咁當然如果係為咗追求回報,就一定唔會放活期戶口,而會放定期戶口。

以今日呢個時空嚟講,新資金做半年200,000元起跳大概有1.5%至2%不等,主要都係睇銀行(一般細銀行息口就好啲)同埋有無咩特別玩法(例如要你用手機開戶、轉少少外幣、登記個水電煤等等),多啲要求息口會好啲咯。

「銀行服務」都好易明白,大家如果有多咗嘅Cash都會放喺銀行唔會放喺屋企,除咗驚畀人偷,仲有放喺銀行始終方便啲,仲可以用嚟找卡數、交水費、FPS畀人、買旅遊保等等,有事起上嚟仲可以做資產證明,如果啲錢喺晒屋企,唔通真係影張相畀對手話你有幾多錢咩。

咁大家分清楚呢兩種作用之後呢,就好易明喇。

息魔 vs 正常人

追求「投資回報」嘅屬於高息錢,存戶(俗稱息魔)認息唔認人,哪怕你今日個息口係全港最高都好啦(Say 4厘),個定期一到,只要對手畀你高0.0000001厘,息魔都會同你Say goodbye,頭也不回咁走咗去。

高息養出反叛客,道理莫過於此啦。

相反追求「銀行服務」嘅人諗法就好唔同,只要個客經已Stick to咗你間銀行,啲Payroll呀、水電煤、FPS、PPS、支票戶口、自動轉賬、股票戶口等等等等用晒你間銀行,哪怕你只係畀得0.1厘,而隔離銀行畀到1.1厘,個客都唔係咁容易走,難聽啲叫綁死個客,好聽啲就叫Loyalty咯。

而事實上就算你可以好似啲電話公司咁,買新機嗰陣幫你做埋「天機轉移服務」,幫個客乜嘢Settings都無縫接合都好啦,個客都未必真係想走,始終佢追求嘅根本唔係「回報」,而係「銀行服務」呢~

What is the Implication?

如果要量度一間銀行嘅Loyal money,即係Safe money,好吊詭地我哋一般會睇銀行嘅低息存款Low Cost Deposit(又稱CASA — Current Account Savings Account),而唔會睇High Cost Deposit呢啲Disloyal money喇。

所以如果我哋要比較兩間銀行嘅存款結構,比例上愈多CASA嘅銀行唔只資金成本愈低,存款亦都愈忠誠,喺Cost Side方面嘅表現就比較好喇。

【文章來源:華田銀行;已獲授權轉載。原題:為什麼愈高息的存款反而會養出愈不忠誠的客戶呢?】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker,結果做了bank worker,還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙,叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發,到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟,只想談一下「銀行」這回事。