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【Chanel加價】網民喝停女友買Chanel 叫等肺炎價 結果逆市加價排長龍被笑「唔識嘢」

品味投資 13:38 2020/05/18

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網民喝停女友買Chanel 叫等肺炎價 結果逆市加價排長龍被笑「唔識嘢」

全球經濟不景，奢侈品需要大減。但Chanel早前卻逆市加價，中韓港等地的Chanel門市外隨即大排長龍，掀起搶購潮，本港廣東道分店亦出現人龍。有網民在討論區發文，早前「喝住」女友不要買Chanel手袋，結果Chanel加價大排長龍令該網友大跌眼鏡。

有網民在連登討論區發文，指女友想買Chanel手袋，但他認為經濟差，奢侈品需求會減少，Chanel呢啲名牌袋一定會減價套現，仲要女友等「等肺炎價」。但女友就認為Chanel年年都加價，反指男友「唔識唔好亂講啦」，該網友續解釋「之前經濟好，就梗係多人有錢買啦，嚟緊經濟差、衰退，邊度仲會有人買車買名牌呀！」

但豈料Chanel逆市加價，而且門市出現搶購潮，他大惑不解，並問為甚麼經濟差，名牌都沒有減價，樓市更沒有大跌，最後更問網民「𠵱家邊度仲有袋買？」

Chanel加價前夕　中港韓門市現長龍搶購手袋

有網民回覆表示「啲人就係鍾意佢升值」，亦有網民表示：「你係有能力買𠵱啲奢侈品，我諗唔會在意加價」。有一名從事時裝的網友解釋，Chanel從來不會減價，在聖誕、Black Friday、雙11等促銷節日亦不會減價，Chanel不需要靠減價去吸引人買，因為消費者就係一定會買，「呢點就係大牌子嘅威力」。

邊款4年升8成？　盤點6款Chanel手袋升值能力

名牌在疫情期間加價，為甚麼反而刺激到市民的購買慾？由學者來解釋一下這個經濟現象︰【疫市營商】Chanel加價反吸引掃貨？

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 品味投資

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