▲ 【口罩供應】新世界「自助口罩提取機」派口罩予4類人士 今日起至周五電話登記 （附申請方法）

新冠肺炎疫情下，口罩成為重要防疫用品。新世界發展 （00017） 早前宣布與8個非牟利機構合作，於其轄下的19間指定中心設置「自助口罩提取機」，免費派發由新世界生產的港產口罩。現時加推第二階段計劃，今次新增9間合作機構，提取機遍佈全港18區。合資格的4類人士可今日起（18日）周五（22日）期間以電話登記，中籤結果將會在6月公布。

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新世界指，首輪先導計劃反應熱烈，自計劃公布以來共接獲逾萬人次查詢。集團宣布推出第 2 階段計劃，在新一批指定中心增設18部「自助口罩提取機」，合資格人士可向9間非牟利機構的指定中心登記，成功申請人士可獲發「口罩提取卡」於連續 10 星期內，每周以自助方式免費獲取1包5個裝的新世界生產口罩 。

符合資格的四類申請人，包括現正領取綜援、全額在職家庭津貼、長者生活津貼或傷殘津貼的香港永久居民，可向參與第二階段計劃的非牟利機構轄下指定中心登記。若登記人數較預留名額為多，有關機構將會進行抽籤，非牟利機構將於6月1日至12日通知抽中人士，並預約有關人士遞交證明文件，以作審批。次階段預計約2萬人受惠，將於6月中起以自助形式獲取免費口罩。

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申請資格：

香港永久居民

居住於指定中心所屬地區(須提供住址證明)

並須符合以下其中一項經濟援助條件：

並須符合以下其中一項經濟援助條件： 綜援

全額在職家庭津貼

長者生活津貼

傷殘津貼

申請程序

1. 按自己居住地區，致電參與計劃的指定中心登記

2. 若登記人數超過預留名額，將會進行抽籤

3.預計6月初公佈抽籤結果，獲抽中的人士將於6月1日至12日期間，接獲有關機構致電通知，預約遞交證明文件，包括身分證、住址證明及接受政府經濟援助的證明

4.一經批核，將獲發口罩提取卡

5.憑卡到指定中心每周(星期一至日)提取1包共5個口罩

申請方法及詳情：LoveWithoutBordersHK

責任編輯：李瑩

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