▲ 疫情影響跨國企業營運 善用雲端科技可解決問題？

新冠肺炎疫情有所緩和，雖然經濟活動陸續重啟，但早前世界多地紛紛推出暫停交通運輸和封城隔離等措施，已經為高度依賴跨境合作的跨國企業營運帶來挑戰。

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如何善用網絡科技來實現跨地域連接、通過跨境網絡進行內部溝通和團隊協作等，已成為跨國企業的迫切需求。可是，由於公共網絡缺乏安全性和可靠性、傳統網絡時常出現延時、抖動（Jitter）、丟失（Drop）等問題，令相關企業發展嚴重受限。有見及此，不少跨國企業將目光轉向雲端跨區域的網絡解決方案。

基於雲端技術的網絡連接可依託服務供應商遍及全球的骨幹網絡和邊緣節點，實現就近存取和專用網絡傳輸，以安全可靠的方式加快網站、流動應用程式服務的速度。這些服務可在實體經濟或綫下商業活動受影響期間，確保全球用戶的互聯網接入速度，滿足包括綫上辦公、在綫教育、直播和遊戲等不同場景下的網絡加速需求。

以阿里雲推出的「全球加速服務2.0」（Global Acceleration 2.0）為例，早前包括悉尼大學和墨爾本大學在內的20多家澳洲高等院校便採用了這項服務，為無法回到校園的國際學生提供可靠的在綫學習平台。

香港本地也有大專院校通過阿里雲全球加速方案，在盡量不改變原有IT架構的情況下，對網上考試和教務系統進行了加速的準備，解決了考試期間流量高峰的問題，讓不同地域的學生獲得更加高速、穩定的上網應考體驗。

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至於企業層面，包括金融服務、運輸、互聯網等在內的不同垂直領域的企業，部分早已使用優質的跨境網絡解決方案，例如香港一家網上金融產品交易商，由於處理交易的伺服器設於海外，大量中國內地用戶通過互聯網連接時會出現不流暢甚至「死機」現象，嚴重影響客戶的交易效率和體驗。透過使用全球加速方案，其海外伺服器表現獲大幅提升，成功令網絡延遲（Latency）由150毫秒至300毫秒下降到20毫秒至30毫秒，數據丟包（Packet loss）由10%至20%改善至零，讓客戶能有高速、穩定、便捷的交易體驗。

事實上，作為全球領先的雲端服務供應商，阿里雲擁有一系列企業級端對端跨境網絡解決方案，協助企業連繫跨境區域站點、員工和業務資料。跨境電商由工廠生產、物流運輸至供應鏈等環節都受到衝擊，零售企業若沒有預先建立統一的財務、CRM系統、銷貨及庫存管理、客戶關係等等，營運或跟不上急速變化，故此要認真考慮其跨境網絡部署，包括解決傳輸高延遲及數據丟失等問題。

我們期望疫情過後，「以雲為本」的網絡解決方案可以有效幫助更多企業，以安全、便捷的方式互相連接起來。為此，我們將進一步改良產品設計和服務內容，致力為企業用戶提供可持續發展的網絡連接服務。

撰文： 劉彬星 阿里雲智能國際港澳、韓國及菲律賓區域總經理

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。