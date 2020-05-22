5・28生日快樂！La Famille送你小蛋糕

5月28日生日的朋友要留意，於5月25至28日前往La Famille指定分店，向店員出示有效身份證明文件核對出生日期後，Follow該店的Instagram及like該店Facebook專頁，即可免費選擇一件10cm的戚風小蛋糕。

La Famille提醒大家，由於數量有限，送完即止。壽星仔壽星女可先致電分店查詢，優惠也要由生日當事人親身領取。一切以該店公布為準。

分店地址及電話

尖沙咀海港城店

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場3樓Kiosk 3D號舖

電話：2111 9294

中環國際金融中心店

地址：中環港景街1號國際金融中心商場3樓3098B號舖

電話：2479 9377

銅鑼灣耀華街店

地址：銅鑼灣耀華街25號丹納中心地下2號舖

電話：2472 2989

旺角朗豪坊店

地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊商場B2層1A號舖

電話：2479 9698

尖沙咀K11購物藝術館店

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B1樓B102B號舖

電話：3188 9034

銅鑼灣世貿中心店

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心1樓Kiosk L1-23a

電話：2811 0200

撰文：hket小編

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