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UA Cinemas學生/教職員戲票買1送1　滙豐信用卡百佳超市簽賬可獲高達70元現金券

消費錦囊 07:00 2020/05/18

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. UA Cinemas：學生/教職員限定 戲票 買1送1

本地全日制學生及註冊學校及各大專院校之教職員，到任何一間香港UA戲院票房購買成人正價戲票，即即可享買一送一優惠。優惠適用於5月16日至31日內之電影場次。

2.　滙豐信用卡：「百佳超級市場」簽賬 可獲高達70元現金券

由5月15日至6月28日期間的每個星期五、六及日，滙豐信用卡於百佳超市消費，即可享以下優惠：

百佳超市消費單一簽賬淨額滿500元，可獲：

  • 50元百佳超級市場現金券；
  • 任何合資格銀聯雙幣信用卡付款之簽賬，可獲額外港幣20元百佳超級市場現金券；

百佳網店PARKnSHOP.com／App消費單一簽賬淨額滿1,000元，可獲：

  • 50元百佳網店電子禮券；
  • 任何以合資格銀聯雙幣信用卡付款之簽賬，可獲額外港幣20元百佳網店電子禮券

不論持有多少張合資格信用卡，每日只可享用優惠各一次。

3.豐澤網店 指定商品低至67折

豐澤網店Outlet，指定商品低至67折。此外，由即日起至6月30日，用DBS 信用卡簽賬指定金額，可享高達510元「一扣即享」折扣，多款精選產品低至5折。即日起至6月9日，憑香港及澳門Visa卡於豐澤eShop或手機 App消費滿800元，可獲贈70元電子現金券，精選產品低至75折。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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