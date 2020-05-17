▲ 高學歷 「後50」有意留職場 培訓新技能助轉型 -

近大半年本港經濟轉差，大量打工仔包括一眾中高齡人士飯碗不保，香港長遠卻仍要面對高齡化和生育率低造成的勞動人口短缺。無論是為目前保就業或是為長遠計，協助50歲或以上年長人士（下稱「後50」）提升個人競爭力，都是社會的挑戰。

智經整理於1998至2018年間的勞動人口參與率（下稱「勞動參與率」）數據，並按年齡及教育程度等人口特徵進行分析，冀助社會重新規劃就業策略。

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「後50」學歷愈高 愈有意留職場

在此20年間，本港整體勞動參與率微降一個百分點至59.2%，「後50」勞動參與率卻由31.8%升至43.1%，勞動人口亦增長79.7萬人，成為本港人力主要增長來源。「後50」之中，2018年50至54歲、55至59歲、60至64歲和65歲及以上的勞動參與率，依次為78.3%、67.6%、47%和11.7%。其中60至64歲人士的勞動參與率，更較1998年高17.1個百分點，升幅為各年齡群組之冠。

在2016年，本港不同教育程度的整體勞動參與率，較2011年跌0.6至1.4個百分點。然而，同期不同學歷的「後50」參與率均逆勢上升。具專上教育、中學和小學以下學歷的「後50」，勞動參與率分別增加3.7、1.9和0.1個百分點，反映「後50」學歷愈高，投入職場的意向較以往愈為強烈，就業機會也愈多。

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切合市場需求 學新技能助轉型

年長人士勞動參與率上升，可歸因於一系列的因素，例如健康狀況改善和教育水平提升，以及長者對退休金不足的擔憂。惟無論是有意退而不休，還是為了生計，不是每名求職「後50」也能獲聘，其中一個原因，涉及香港人力需求的轉變。

隨着香港轉型為知識型高增值經濟體，本港需要更多掌握新技術和具較高學歷的人才。要發揮「後50」的職場潛力，幫助他們獲取切合市場需求的專業技能，至為重要。當局在保就業同時，也應持續投放教育及培訓資源，同時增加「後50」進修的誘因，助他們裝備自己。

金錢誘因成效有限 須跟進支援

港府亦推行了多項鼓勵長者重投勞工市場措施，例如中高齡就業計劃，僱主每聘用一名60歲或以上失業年長求職人士，便可獲取每月最高達4,000元的津貼。惟審計報告指出，在2014至2018年間，計劃申請數字偏低，而就業個案留任率亦有下跌趨勢。

觀乎政府網站所介紹，計劃對僱主的誘因只限金錢資助，但未有更多介入，例如就業配對和聘用後幫助長者融入職場的支援。政府或可考慮針對「後50」人士，提供更多非物質而且持續的支援。勞工處各就業中心均有提供就業諮詢服務，在中高齡就業計劃之中，就業主任可以主動介入提供建議，助「後50」面試一擊即中。

撰文機構 : 智經研究中心

(節錄)

【原文:抗疫保飯碗 貼身培訓助「後50」轉型】

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