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【海洋公園救亡】與其無止境「填氹」　不如保留海洋公園美好回憶

博客 18:49 2020/05/15

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【海洋公園救亡】與其無止境「填氹」　不如保留海洋公園美好回憶

受新冠肺炎疫情影響，多個主題樂園需要關閉，本港的海洋公園及迪士尼樂園已關閉逾3個月，損失慘重。商務及經濟發展局長邱騰華早前表示，海洋公園現時欠債逾85億元，若海洋公園6月未獲撥款，將面臨倒閉危機。消息一出立即引來市民熱烈討論，有人認為海洋公園屬集體回憶應予以保留；有人則認為海洋公園已完成歷史任務，不如將土地改建住宅。

受新冠肺炎疫情影響，海洋公園閉園逾3個月。

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若提及香港的主題樂園，除了現有的海洋公園及迪士尼樂園外，相信大家會想起荔園。荔園遊樂場於1949年4月16日開業，是當時香港最大規模的遊樂場，場內有機動遊戲、攤位遊戲以及動物園，深受市民歡迎。不過，好景不常，荔園受到於1965年開幕的啟德遊樂場和1977年建成的海洋公園的影響，入場人數愈來愈少。荔園動物園於1993年關閉，而荔園遊樂場亦繼而於1997年正式結業。

比較海洋公園及荔園，兩者都有遊樂設施及動物園。不過，海洋公園在1977年開業時，其實是着重於教育，遊戲設施不多，直至80年代擴建，才逐漸加設機動遊戲。在加入機動遊戲後，無疑可以吸引更多追求感官刺激的年輕人。為何海洋公園業務不斷走下坡呢？

昔日荔園。

翻查報道，1998年爆發亞洲金融風暴以及鎮園之寶的殺人鯨「海威小姐」病逝，當時海洋公園已經出現虧損。其後，2003年爆發沙士，公園收益進一步減少。直至2004年，盛智文獲委任為香港海洋公園董事局主席，改革公園的公司文化及加強競爭力，海洋公園開始經歷長達11年的黃金時間，連續11年錄得盈餘。不過，2014年盛智文突被通知不獲續任主席一職，改由孔令成擔任，海洋公園由2016年起錄得連年虧損。

【延伸閱讀】大眾書局結業才感惋惜？何不早點光顧

香港研究協會就海洋公園申請54億公帑「續命」一事，向501名18歲或以上市民進行電話訪問。結果顯示，反對54億撥款的受訪者約有47%，贊成撥款的則有約39%。此外，有60%受訪者對海洋公園的財政狀況沒有信心，有信心的只佔約26%。到底海洋公園是否值得政府再投放資源呢？

海洋公園另一個勁敵「迪士尼樂園」由2005年開業以來，翻查歷年業績，除了2006年及2007年沒有公布盈虧外，只有3年錄得盈利，其餘年度均錄得虧損。有報道指，由迪士尼樂園開業至2018年，港府已累積注資高達320億港元。香港迪士尼樂園一直靠政府注資「吊命」，而海洋公園則為自負盈虧的非牟利機構，亦要政府注資「續命」，正所謂「長貧難顧」，政府又可以幫到多少個樂園呢？

雖然荔園當時並非光榮結業，但為大家帶來不少回憶。荔園遊樂場有限公司於2015年在中環舉辦「荔園 Super Summer 2015」，更吸引110萬人次入場。雖然海洋公園倘若結業的確令人惋惜，但總比無止境的「填氹」來的好。或者以後可以參考荔園的模式，捲土重來更佳。

「荔園 Super Summer 2015」閉幕日情況。

 

【WHY世代－Granite】
Y世代女仔，用Y世代視角，探索社會、經濟、生活、環保、消費、文化及品味，話你知「我咁睇」，想知「你點睇」。

撰文 : Granite

欄名 : WHY世代

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