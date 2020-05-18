▲ 【自助餐優惠】自助餐訂座3大網上平台 儲分儲里數兼享折扣優惠

新冠肺炎疫情重創旅遊業，不少酒店推出自助餐優惠吸引食客。如果你係自助餐常客，要接收到最新最快的酒店自助餐資訊，可留意各大餐廳預訂平台。在網上預定不時都有折扣優惠，部分更設有儲分制，會員可以儲積分換優惠券。

【延伸閱讀】【自助餐優惠】最平200蚊有找！精選3間任食生蠔午市自助餐

Openrice

餐廳網上預訂平台Openrice除了提供各餐廳的資訊外，亦設有用戶的食評作參考。消費者更可透過自助餐的分類，搜尋各酒店提供的自助餐，以及最新的優惠資訊。不少酒店亦有與Openrice合作，提供優惠券及折扣等優惠，用戶經網上平台預訂或到場出示優惠券，即能以優惠價享用自助餐。此外，網站會顯示指定時段及日子的折扣優惠及積分獎賞，在指定餐廳訂座時，更可儲會員積分及「亞洲萬里通」里數。

Eatigo

Eatigo設有餐廳網上訂座服務，網站同樣提供各餐廳最新的優惠及菜式等資訊，供消費者搜尋各酒店自助餐。搜尋自助餐訂座時，Eatigo網站會顯示指定時段及日子的折扣優惠，讓消費者可選擇最優惠的時段訂座。

此外，即日起，Eatigo用戶每成功推薦一位好友下載 Eatigo、註冊成為新用戶並出席首次訂座，即可一起賺取積分。推薦1位好友，賺取100分，即夠換領50元Eatigo電子現金劵；推薦2位好友，賺取200分，即夠換領125元Eatigo電子現金劵。電子現金劵可在Eatigo指定合作餐廳使用。

【延伸閱讀】【自助餐優惠】金域假日酒店自助餐任食生蠔 指定信用卡享75折每位449元起

Chope HK

餐廳網上預訂平台Chope HK設有清晰的分類，消費者可透過搜尋不同地區、菜式及餐廳優惠來找到合適的餐廳，亦有酒店自助餐的分類，助消費者找到各酒店自助餐的價錢及菜式等，並可經平台預訂。每次預訂餐廳，會員均可賺取Chope-Dollars，儲夠Chope-Dollars可兌換餐飲禮券。

不過，Chope HK指，由於疫情對訂座平台及合作餐廳均有很大影響，有關獎賞兌換由即日起至11月13日暫停。

責任編輯：李瑩

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品