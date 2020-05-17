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用圖表話你知 恒指與人民幣走勢同步上落

理財學堂 19:00 2020/05/17

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用圖表話你知 恒指與人民幣走勢同步上落

特區政府把2020全年經濟表現預測大幅下調至-4%至-7%，高低區間闊度達到3個百分點，反映前景充滿不確定性。香港經濟要走出低谷，需滿足國際疫情受控、本地社會氣氛改善兩大條件。在此之前，經濟活動難免繼續受壓，失業率上升。然而，在資產市場方面，影響港股整體表現的最關鍵因素，並不一定是香港經濟基本面，而是人民幣滙率。 

內地企業市值佔比達到75.5%

香港股市總市值約為33萬億港元，以經濟體排名，是全球繼美國、日本、中國內地後的第四大股票市場。港股的龐大市值，顯然與香港本地經濟規模不成比例，原因是香港作為區內的重要國際金融中心，吸引了大量內地以及若干海外企業上市。按照港交所的資料，截至2020年3月底，內地企業市值佔比達到75.5%，成交金額佔比更高達81.2%。可見內地在港上市企業不僅總市值大，交投亦較為活躍。

如果只看藍籌股，在恒生指數50隻成分股中，以香港為業務重心的企業所佔比重不足三成，且即使在這些企業中，亦有相當一部分收入來自內地。因此，內地因素對港股表現的影響，遠比香港本地環境重要。而在眾多內地因素中，最為舉足輕重的是人民幣滙率的變化。

人民幣愈強 恒指愈強

從2017年開始，人民幣兌港元滙率與恒生指數變化相當脗合，走勢基本保持一致。人民幣愈強，恒指愈強，反之亦然。用傳統智慧分析股市，往往包括市盈率、市淨率等估值指標，利率、貨幣供應等流動性指標，以及經濟增長、失業率等實體經濟指標。惟由於香港股市的特殊結構，人民幣滙率逐漸成為影響港股表現的最關鍵因素。過去幾年，即使經歷經濟周期轉折、中美貿易摩擦、香港社會事件、環球疫情暴發等眾多罕見因素此起彼伏的衝擊，人民幣滙率始終與港股同向發展。

人民幣滙率與清一色由內地企業組成的恒生中國企業指數的關係，自然更為密切，兩者如影隨形。

中美關係變化 牽動港股後市

值得注意的是，在本次股市周期中，恒生指數、恒生中國企業指數、離岸人民幣兌港元滙率等三者的低位，全部出現在2020年3月19日。一旦中美關係不幸地再度倒退，導致人民幣兌美元受壓，同時，港元又繼續維持－在接近兌美元的強方兌換保證，人民幣兌港元滙率就有機會下試1.0843的低位，影響港股表現。

縱使金融市場錯綜複雜，就分析港股走勢而言，緊盯人民幣滙率，能夠事半功倍。

（節錄）

【全文︰緊盯3大因素 人幣與港股同步上落】（收費文章）

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撰文 : 卓亮 洋商業銀行經濟及策略研究主管

欄名 : 理財學堂

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