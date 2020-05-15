投資初哥入門 想學投資應從何處開始？

▲ 初哥想學投資 應該點入手好

近排環球股市較表現稍稍回穩返，已經引起唔少散戶急不及待想入市掃貨。環球股市雖未回復到新冠肺炎疫情全球大流行前嘅水平，調換角度諗，有散戶覺得即係仲有「水位」炒，而近排各大討論區亦多咗網民開post問「新手想入市，要點做好？」

學習投資從來唔嫌遲，特別係股票市場，可以話係一個終身學習過程，正如你又點諗到早前油價竟然可以歷史性跌到負數呢！不過好多時初哥突然想買股票，都係受身邊人影響，例如聽到邊個邊個買咩股份，又賺幾多，又可以去轉日本，呢個時候初哥好易產生「股票市場好易賺到錢」嘅錯覺。

流於聽Number，好多時都會蝕錢，就算你嗰次係中，都可能係運氣，但唔代表之後一樣順利。每次人哋入場，你又未必知佢哋本身係咪有一個買賣策略，例如佢幾時獲利、股價大跌時會點部署等。初哥知啲唔知啲就衝入場，分分鐘輸死自己，將辛苦儲落嘅血汗錢倒落海。

初哥先動用閒置資金

初哥想學投資，要先知道你用嘅係閒置資金，舉個例，萬一個股市又好似3月初咁暴瀉，你啲貨變晒「蟹」時，你應該要仲有其他資金令你可以開到飯。更理想嘅係，你應該先滿足「理財金字塔」最底層嘅安全保障，即係你先要有醫療保障、個人保險等，唔會因為突如其來啲嘅開支，令你財政負擔變得沉重，甚至花光積蓄。

【何謂理財金字塔】優質財富管理前先要識的「理財金字塔」

當你有閒錢後，就可以開一個股票戶口喇，𠵱家券商通街都係，當然要揀一間佣金較低嘅券商。另外，亦要揀間唔收存倉費嘅，因為如果係以長期投資為目標，長擺貨就會蝕喺存倉費。

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ETF較適合初哥

到真係真金白銀買貨嘅階段，積臣建議先唔好從公司入手，因為初哥未必識分析間公司業績，萬一唔好彩買入一間衰退期嘅公司，蝕錢機會好大。呢個時候，初哥可以先從交易所買賣基金（ETF）入手，簡單講，ETF即係將一隻基金掛牌上市，喺股票市場公開交易，但ETF收費通常較傳統基金平好多。建議初哥先睇指數同板塊ETF，至於其他，例如商品、槓桿、反向ETF等唔好掂住嘞。

ETF嘅好處係初哥唔使特登分析個股基本面，而ETF亦都適合長期投資之用。初哥可以趁機體驗一下股票市場嘅風高浪急，明白投資風險，更係鍛鍊你嘅心理質素嘅時間。另外，如果怕all in會遇到大跌市會「坐艇」，可以分段入貨或者月供投資，分擔風險。

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同時，仲應該睇多啲書，從前人智慧中學習，再自己融會貫通，得到一套啱自己嘅投資方法。至於新聞、市場資訊，係畀你了解市場走勢。當你累積到經驗，了解到更多上市公司背景後，且有心理準備，到時先考慮入手上市公司未遲。

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。

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