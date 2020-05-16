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【自助餐優惠】金域假日酒店自助餐任食生蠔　指定信用卡享75折每位449元起

消費錦囊 15:00 2020/05/16

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尖沙咀金域假日酒店Bistro on the Mile咖啡廳由即日起重推環球海鮮自助晚餐，以環球海鮮作主打，推介有冰鎮海鮮，包括即開生蠔、凍龍蝦、麵包蟹及日本長腳蟹。前菜有煎蠔多士、龍蝦牛油果沙律、龍蝦凍批及花膠圓肉燉老雞湯等，成人每位598元起，小童每位418元起。

【延伸閱讀】【自助餐優惠】最平200蚊有找！精選3間任食生蠔午市自助餐

環球海鮮自助晚餐主菜則有砵酒焗蠔薑葱炒龍蝦鉗、蒜蓉粉絲蒸扇貝及燒美國西冷等，以及港人喜愛的壽喜燒。甜品亦豐富，有鐵板炒果味冰卷伴Haagen Dazs雪糕、咖啡意大利芝士撻及呍呢嗱配蜂蜜茉莉花茶啫喱等。

自助餐由即日起至6月30日，以銀聯、滙豐、恒生或AMEX信用卡結帳，逢周一至周四可享75折，周五至日可享8折。

環球海鮮自助晚餐

時間：晚上6時至9時15分
星期一至四：成人每位598元（75折後：約449元）/ 長者每位478元（75折後：約359元） / 兒童每位418元（75折後：約314元） ，需另加一服務費
星期五至日：成人每位668元（8折後：約534元）/ 長者每位534元（8折後：約427元）/ 兒童每位467元（8折後：約373元），需另加一服務費
地址：尖沙咀彌敦道50號
訂座電話：2315 1118／網上訂座

責任編輯：招美寶、李越樺

（節錄）

【原文：金域假日酒店重推自助餐 指定信用卡享75折

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欄名 : 消費錦囊

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