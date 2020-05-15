▲ 【萬里創富】後市睇升定睇跌？現在值得入市？

假如你裝出一副專家口吻，號稱能捕捉股市升跌，那麼你就可以成為電視明星，至少可以在許多財經和投資節目中亮相。當你表示知道大市已經觸底，又或表示下一個底部即將來臨，這都會成為很多人的焦點。

不過這是痴人說夢，從來沒有人知道股市是否觸及該周期的底部，或者會否造出新低，也沒有人能預測股市的頂部。過去10年牛市，在後半段時期無數專家都在預測這隻長牛「氣數將盡」。聽信這批專家的投資者難免錯過多年的股價升幅。

試圖猜測風向，捕捉華爾街股市升跌，這樣只是在炒股，不是在投資。你若要成為精明的買家，毋須知道股市跌至周期低位才入市。相反，你應集中買入優質公司的股票，這些企業都已萬事俱備，有望長遠創造價值。

尋找最佳買入時機的秘訣

這裡舉的是一個極端例子，上圖顯示亞馬遜（Amazon，NASDAQ:AMZN）股價過去10年的升勢。此股的上升並非一帆風順，但長遠來看，卻是勢不可擋。如果你在2010年初以低幾美元的價位買入，或是在這年後期以高幾美元買入，對你的回報真的有很大關係嗎？大概未必。

不過如果你因為假定季度業績可能會有不利消息，隨時令股價下跌，跌至你認為出現折讓的價位，於是你決定靜觀其變，情況又會如何呢？若是這種情況，你要麼在之後以更高價買股，要麼可能根本不會買入此股。

但事實有目共睹，過去10年任何時候買入亞馬遜股票持有，都會有回報。如果你認為這家電子商貿巨頭仍有增長空間，又有卓越的管理層，可說是明智之選，那麼即使股價接近52周高位，現在仍然值得買入此股。

若是優秀企業，任何時候買入都是好時機。對於短期股價走向，你總不可能洞悉先機，但這並不重要。你可分階段入市，減低股價波動的影響。不過關鍵就是要買入你長期看好的公司股票，然後……一股不沽。

長綫投資者更加看重所買股票的質素，而不是入市時機。亞馬遜看來像是無可匹敵的王者，但事實並非如此。看看蘋果（Apple）或好市多（Costco），兩者的長期升勢圖表同樣令人嘆為觀止。

耐心等待不刺激但有效

不要自以為是，以為能捕捉股市升跌，以致錯過機會。作為散戶，你最大優勢就是可長期持有股票。買入你看好的公司股票，然後偶爾留意每隻股票的業務，確保當初投資的看法沒變，基本因素仍然存在。除此之外，要做的其實只是坐下來，看着

投資組合增長，使你成為贏家，同時繼續發掘其他值得投資的新公司。

耐心等待回報並不容易，也沒有甚麼吸引。人們都喜歡高談闊論，講述怎樣低買高沽，精彩絕倫。但若說到你如何在30年或40年一直穩定建立投資組合，足以享受退休，聽起來吸引力自然大減。

作為投資者，你必須作出決定，這有助你實現目標。這不是甚麼動聽的故事，也不是賺快錢短炒獲利。對於大多數投資者，投資應是長遠建立財富，如果這是你的目標，那麼投資一家優質企業，「任何時候」都值得入市。

作者：Motley Fool Staff

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