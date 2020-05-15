Netflix韓劇《人文教育101》「N號房」校園版？　模範生為賺錢讀書當扯皮條

▲ Netflix原創韓劇《人文教育101》以青少年犯罪為主題，在韓國Netflix 收視排行榜曾升上首位。

南韓警方日前公開Telegram「N號房」聊天群組性虐影片的創辦人「godgod」疑犯身份，竟然是24歲建築系大學生！碰巧，Netflix原創韓劇《人文教育101》，劇情儼如少年版N號房，高中生男主角在老師眼中是模範生，他卻暗地裏為援交少女提供聯絡及保安服務。

▲ （劇照）

一口氣推出10集上架的《人文教育101》，是繼《屍戰朝鮮》後第2齣Netflix原創韓劇，以青少年犯罪為主題，觸及未成年少女援交、性虐、校園欺凌、黑社會仇殺。不是神劇級數之作，但勝在夠話題性，也可從中窺見南韓社會青少年犯罪問題隱憂。

此劇創作時，南韓還未爆出N號房性虐影片案，劇集一開場也表明劇中人物事件均是虛構，然而男主角的人物設計，很難不令人想起這宗震動南韓案件的主腦人物。他們的共通點，就是大家都是雙面人，外表平凡、性格內向，樣子看似「人畜無害」，甚至讀書成績不俗，暗地裏卻幹着令人髮指的非法勾當。

乖學生的秘密勾當

劇集甫開始，高中生吳智洙（金東希飾）就被老師稱贊成績優異、品行良好，但問他志願，他只懂說希望考入一間好的大學，讀那些可以助他畢業後賺大錢的科目。外表純品的吳智洙，其父親是無可救藥的賭徒，他更慘被父母拋棄，多年來要獨自養活自己，只是他一直對學校隱瞞這個事實。

▲ 裴葵莉母親經營經理人公司，一早安排她畢業後成為其接班人。（劇照）

智洙究竟如何交租兼養活自己？哪裏有錢去補習班？原來他透過手機網絡並化名「叔叔」，為援交少女提供聯絡及保安服務，從中抽取佣金。負責保護少女的李室長曾當兵、好打得，他跟「叔叔」靠手機網絡溝通，而手機傳來的「叔叔」聲音，均是經過特別處理，所以沒有人知道「叔叔」的真身，其實是乳臭未乾的小子。

智洙認為自己不是扯皮條，反而是保護援交少女，免被變態客戶所傷的中介人。他的同班同學書敏熙（鄭多彬飾），正是其中一名被「叔叔」抽佣的援交少女。她不是因為貪慕名牌而走上援交之路，而是為了買禮物討男友歡心，但有次碰上變態男人，被嚇至患上驚恐症。

▲ 書敏熙為賺錢買禮物討好男友，因而踏上援交不歸路。（劇照）

富家女安排同學援交賺錢

智洙另一女同學裴葵莉（朴珠賢飾）則是富家女兼資優生，父母開經理人公司，生活無憂、不愁出路，可是她卻覺得人生早被安排似的，父母對她毫無關愛。她極度渴望脫離父母掌控，為了能經濟獨立。當她無意中發現了智洙憑着秘密勾當賺取可觀收入後，即要求加入合作，還建議找男生來接客，增加收入來源。

▲ 此劇後段情節愈見暴力，其中南允秀飾演的郭基泰（中）更是暴力學生。（劇照）

此劇透過4個學生角色，深入探究在一個崇尚金錢的社會裏，來自不同階層青少年的犯罪心理，以及缺乏父母關愛所帶來的深遠影響。劇中的學校只關心成績，不注意學生心靈健康，好的老師看到學生出現問題，卻又愛莫能助。

全劇整體節奏快速，隨着主角闖禍一發不可收拾，劇情發展愈見血腥暴力，變成連環命案，暴露了青春最暴烈最黑暗一面。

▲ 新人朴珠賢飾演富家女裴葵莉（左），為脫離父母掌控不惜犯罪賺錢。憑着《梨泰院Class》張根秀一角彈起的金東希，於《人文教育101》飾演雙面人高中生吳智洙。（劇照）

霸氣女角表現亮眼

金東希憑着《梨泰院Class》張根秀一角彈起，此劇是他首次擔正之作。不過全劇表現最突出的演員不是他，而是飾演裴葵莉的新人朴珠賢。

金東希飾演的吳智洙，背景令人同情，卻絕非討好角色，皆因他面對危機時很軟弱，表現出其不成熟的一面。反觀裴葵莉則霸氣、機警又任性鹵莽，朴珠賢把這個心理複雜女生演繹得相當立體，整體演出令人亮眼。