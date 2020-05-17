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【自助餐優惠】最平200蚊有找！精選3間任食生蠔午市自助餐

消費錦囊 10:00 2020/05/17

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【自助餐優惠】最平200蚊有找！精選3間任食生蠔午市自助餐

近日新冠肺炎疫情有所緩和，不少酒店重開自助餐，更推出多款優惠吸客！本網為大家精選了3間提供任食生蠔的午市自助餐，最平200蚊有找！不過，出外用膳仍需遵守限聚令不可多於8人聚集的規定。

【延伸閱讀】【自助餐優惠】Mr. Steak自助午餐低至每位180元 升級時段4人同行送和牛

朗廷酒店：周一至三 買一送一

朗廷酒店的The Food Gallery近日推出「嚐鮮之旅盛宴」，一次過可享多款美食，包括時令生蠔、龍蝦、即叫即蒸蒜蓉粉絲扇貝及大蝦、即叫即炒螃蟹或龍蝦、香煎鴨肝等。在網站預訂更可享成人7折優惠，周末享用午市自助餐成人最平326.4元（連加一）。想再抵啲？酒店於星期一至星期三推出自助午餐買一送一優惠，連加一每人只需220.8元。

嚐鮮之旅盛宴

供應時間：中午12時至下午2時30分（星期一至五）
中午12時至下午3時（星期六、日及公眾假期）
訂座電話：2132 7898
網上訂座：網站
地址：香港九龍尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂

恆豐酒店：讚好FB專頁享8折優惠

恆豐酒店的紅煙窗餐廳近日推出「美國頂級AAA之奢華燒肉盛宴」，主打無限供應紅白葡萄酒、紐西蘭生蠔、加拿大鱈場蟹腳、法國藍青口。此外，自助餐更提供香煎鴨肝多士配黑醋汁、美國頂級AAA肉眼牛扒、法式焦糖燉蛋及多款Häagen-Dazs雪糕杯等美食。如果讚好酒店Facebook專頁追蹤酒店Instagram，並於入座前出示，可享8折優惠，優惠限2人或以上享用。

美國頂級AAA之奢華燒肉盛宴

供應時間：中午12時至下午3時（逢星期六、日供應）

收費：成人／長者398元；小童228元（另收加一服務費）

訂座電話：2732 4611
地址：香港九龍尖沙咀彌敦道222號

香港諾富特世紀酒店：半價優惠

香港諾富特世紀酒店的Le Café咖啡廳推出「生蠔海鮮自助午餐」，供應多款冰鎮海鮮如生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等。同場亦有多款刺身壽司、煙三文魚、肉眼扒、即制石爐意式薄餅及Mövenpick口味雪糕等。讚好酒店Facebook專頁於星期一至星期五入座可享5折優惠；星期六、日及公眾假期可享85折優惠及一位成人可免費攜同一位小童入座。需要注意，半價優惠不適用於長者優惠；而周末免費入座之4至12歲小童，需收取原價加一之服務費。

生蠔海鮮自助午餐

供應時間：中午12時至下午2時30分（星期三至星期日供應）

收費：
成人328元；小童208元（星期三至星期四）
成人348元；小童 218元（星期五至星期日、公眾假期）
長者218元（免收加一服務費，星期六、日及公眾假期不適用）

訂座電話：2598 9869／WhatsApp 6106 8083
地址：香港灣仔謝斐道238號

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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