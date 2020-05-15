Sony PlayStation 4　2020下半年重磅新作預覽

▲ 近日疫情暫緩，全球分銷物流逐步恢復，Sony終於定出2020下半年多款大作推出的時間表。

遊戲發行商日本Sony多款PlayStation遊戲，早前曾因受新冠肺炎影響，而需要無限期延後推出。幸而近日疫情暫緩，全球分銷物流逐步恢復，Sony終於定出2020下半年多款大作推出的時間表，大部分均刺激度十足，令一眾男性玩家熱切期待。

《最後生還者Part 2》︰再度踏上復仇之旅

相信PlayStation迷對於《最後生還者》（The Last of Us）這款遊戲絕不陌生，第1章早於2013年由開發商Naughty Dog推出，是PS4的人氣大賣作之一，講述突變蟲草菌肆虐美國，令人類宿主失去自我意識，變成攻擊性極強的怪物，男主角喬爾及女主角艾莉要在冒險之旅中掙扎求存，並逐漸培養出父女情。

▲ 《最後生還者Part 2》的艾莉已經19歲，遊戲畫面向來極富電影感，栩栩如生。（SONY提供）

第2章的故事則發生在5年後疫症仍蔓延的美國，長大成人的艾莉與喬爾定居在懷俄明州傑克遜市，原本過着安穩生活，但一場暴力衝突令艾莉踏上報復旅程，維護她所堅持的正義。

玩家會飾演艾莉，穿越寧靜山脈及森林，來到大西雅圖雜草叢生的廢墟，旅程中會遇到新生還者及突變感染者。技能方面亦大升級，新增跳躍及閃避等動作。

艾莉身手甚至比喬爾更敏捷，可以跳到更高點或跳過小間隔，亦能避開生還者揮動斧頭或感染者揮擊。其他潛行新功能還有俯臥地上、匍匐前進，更難被敵人察覺。

推出日期︰6月19日

《對馬戰鬼》︰武士抗敵軍誓保家園

機迷中不乏一班日本武士控，由Sucker Punch開發的冒險遊戲《對馬戰鬼》（Ghost of Tsushima），絕對是今年必入手大作之一。

▲ 玩家會嘗試用上如忍者般的潛行暗殺及夜間奇襲，靈活利用地形及戰略與敵人對戰。（SONY提供）

故事發生在13世紀末，殘忍狡詐的蒙古將帥赫通汗，率領船隊大舉東征日本，位處兩地間的對馬島首當其衝成為戰場。境井族最後倖存的武士之一境井仁決定挺身而出，甚至放棄堅守的武士之道，化身「戰鬼」誓要殺盡島上的蒙古軍，保護子民及重奪家園。

除有極具震撼力的緊張戰爭殺戮場面外，島上每處也盡心製作，玩家可體驗到鎌倉幕府時代，日本鄉間田野山景及生活方式，享受大自然的和諧安寧。

開發商更特意邀請到日本劍道專家協助動態捕捉，並為製作團隊示範劍術及劍道理念，製作認真，難怪是PS今年度重磅大作之一。

推出日期︰7月17日

《漫威復仇者聯盟》︰超級英雄重聚

電影版《復仇者聯盟》（Marvel's Avengers）風靡全球，這人氣系列今年亦會踩入遊戲界，推出PS4新作《漫威復仇者聯盟》。當美國隊長、雷神及Ironman等正在舊金山慶祝新總部啟用時，神秘敵人突然來襲，令當地傷亡慘重，復仇者聯盟亦被迫解散。

▲ PS4《漫威復仇者聯盟》遊戲原定5月中登場，但受疫情影響延至9月中，讓漫威迷期待。（SONY提供）

5年後，少女卡瑪拉決定重新集合地球上最強英雄，對抗想征服世界的秘密組織「超智機構」。劇情將會持續發展，推出新超級英雄及地區，並會不另收費讓玩家下載更新版。

推出日期︰9月4日

《Moving Out》︰模擬搬家

疫情肆虐WFH期間，可孖住朋友仔合力過關的《Overcooked!》，成為居家解悶的好活動。最近系列新作《Moving Out》亦已正式推出，玩家會扮演新手家具規劃及搬家師傅，在熱鬧的小鎮中穿梭搬家，同樣可選單人或4人模式，非常過癮。

▲ 在《Moving Out》中，玩家要在寧靜郊區、瘋狂農場、陰森鬼屋、虛擬實境及未知場地中模擬搬家，非常考智慧。（SONY提供）