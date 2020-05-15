【電子錢包】用PayMe、轉數快轉錯錢？即睇各電子錢包轉錯帳解決方法

新冠肺炎疫情下，人們留家抗疫，唔少市民都多了網購消費。不少網購平台開始接受PayMe、轉數快及Alipay HK等電子錢包的付款方式，轉帳過數更為方便，但人總會有出錯的時候，萬一不小心轉錯數，有沒有方法補救？

【延伸閱讀】【八達通自動增值】大新信One+卡自動增值回贈降至0.5% 呢幾張信用卡現金回贈更多（內附一覽表）

用電子錢包轉錯數事件不時會發生，如付款時輸入錯誤電話及未有核對付款人資料等，均會增加轉錯錢的機會。現時不少人用電子錢包與朋友夾錢食飯、轉帳，甚至網購，不小心轉錯錢可大可小，本網就整理了各電子錢包轉帳時的注意事項及轉錯錢解決方法。

1. PayMe

PayMe用戶可透過輸入收款人的電話號碼、掃二維碼(QR code)、電郵或輸入PayMe朋友等方式付款。根據PayMe網站，如用戶付款給錯誤的收款人，只有交易在「待處理」的情況下才能取消。如用戶透過WhatsApp或短訊誤發了付款訊息予其他人，該交易顯示為「待處理」，用戶可點選「取消付款」以取消該交易。不過，如用戶誤發付款訊息給現有的PayMe朋友，轉帳會被即時處理，因此PayMe是無法撤回該轉帳。

所以，使用PayMe時，輸入付款訊息、透過WhatsApp或短訊傳送付款訊息前，要再三確認收款人的資料，以免因個人失誤而導致金錢上的損失。如真的轉錯數而未能要求收款人退回款項的情況，應立即將向PayMe客戶服務團隊查詢並提供有關資料。

【延伸閱讀】【小心中伏】網民誤信假「Netflix」電郵 信用卡遭盜用損失近2萬元

2. 轉數快

據轉數快網站，若想避免轉數錢的情況，用戶在付款前應核實付款詳情，包括收款人姓名及款額。若出現轉錯錢而又未能直接聯絡收款人要求退回有關款項的情況，應盡快通知相關銀行或轉數快，銀行或轉數快會提供適當的協助。

3. Alipay HK

Alipay HK用戶可透過掃二維碼、輸入對方的電話號碼或AlipayHK帳號，並透過即時轉帳、轉數快等方式轉帳，並以WhatsApp或SMS通知收款人。據Alipay HK網站指，用戶如轉錯收款帳戶，可致電Alipay HK客戶服務熱綫2245 3201，服務時間為星期一至星期日，上午9時至下午9時。Alipay HK網站指，收到所有必需資料後會協助聯絡收款人以退回款項，如收款人拒絕退還，會建議用戶報警求助。

4. WeChat Pay HK

WeChat Pay HK用戶可透過掃二維碼、輸入對方的電話號碼、WeChat Pay HK帳號或經由轉數快轉帳，由於WeChat Pay HK用戶可設定到帳時間，如用戶擔心會有轉錯數的情況，可設定較長的到帳時間，保障自己。

誤收轉帳 收款人有責任嗎？

香港銀行公會及金管局在今年1月底公布「跟進錯誤轉帳的處理程序」新指引，並在今年3月底開始實施，當中覆蓋所有持牌銀行及儲值支付工具營運商。該項指引建議所有認可機構當接獲客戶「轉錯數」報告後，須先要求客戶提供相關轉帳詳情，包括日期、時間、金額、收款人戶口號碼或電話號碼，以及轉帳渠道等資料，以便機構跟進交易。當收到資料後，機構應在不遲於接收求助起計第二個工作日完結前，並向客戶提供確認通知書。

在接收求助起計2個工作日內，轉帳銀行應要求收款銀行，聯絡客戶及確認有關誤收轉帳，一旦確認，取得客戶授權後即時轉回有關資金。銀行方面有責任提供一切相關資料，協助客戶盡快識別是否錯誤轉帳，並需提醒收款方若不交出款項的話，是需要負上法律後果。

收款銀行有責任詳細紀錄已採取的行動，並由接收要求起計15個工作日內，通知轉帳銀行，讓轉帳銀行能在接收客戶報告後20個工作內，向客戶以書面形式清楚交代「轉錯數」的最終結果。

【延伸閱讀】「轉錯帳」處理有新指引 冀提升客戶體驗

責任編輯：李瑩

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品