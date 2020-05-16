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【動森筍工】薪酬2萬起！美味棧請「動森專員」為品牌建島

職場 10:00 2020/05/16

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任天堂Switch遊戲《集合啦！動物森友會》（下稱動森）在全球掀起熱潮，更造就了不少就業機會。本地食品公司美味棧近日在網上公開招聘，開價2萬元起聘請「美味棧動森遊戲專員」，讓動森玩家為品牌興建一個專屬島嶼。

【延伸閱讀】【轉行搵工攻略】疫情改寫求職規則　成功搵工要靠呢4點

動森遊戲時數需達100小時

美味棧日前在Facebook宣布，表示「筍工要人呀」，開價2萬元起聘請「美味棧動森遊戲專員」。招聘內容提到，遊戲專員須在31天內為該品牌建立專屬島嶼。該企亦強調，不會限制員工的設計靈感，沒有指定風格要求，但會與獲選者共同研究島嶼設計。

美味棧指出，應徵者要有原創、創新及創意、在色彩運用、構圖設計及布局、玩動森上有一定經驗，需有100小時或以上的動森遊戲時數。該遊戲專員可以在家工作，只需要每星期報告三次就可，首星期豁免；而且遊戲機毋須自備，會由公司提供。

美味棧提醒，招聘隨時截止，因此對職位有興趣人士可將個人資料、簡介及動森作品，以電郵方式寄給美味棧，電郵主題必須標明「應徵美味棧遊戲專員」。

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）
【原文：美味棧尋「動森專員」 為品牌建島薪酬2萬起（收費文章）】

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欄名 : 職場百科

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