▲ 【華為手機銷量】沒有Google支援的華為 海外銷量急挫 有何奇招自救？

華為手機自從去年起被拒使用美國Google的服務後，至今已在海外市場推出了兩部旗艦手機，包括在去年底推出的Mate 30系列及今年初推出的P40系列。 明顯地華為也深知缺少了Google服務的手機是其死穴，在市場推廣上比以往P30推出時變得低調，也沒有太多營運商用這兩部旗艦來作主打搶客。

Google「封殺」華為不是鬧著玩

事實上，雖然手機玩家能够透過破解的方式來為華為手機安裝Google Mobile Services從而享受Google服務，但薑餅人自家第一身體驗就認為，今次Google的封殺是來真的，因為即使成功安裝了Google Play及下載一系列Google軟件及服務，打開時都會有一個版面，警告手機並非獲授權使用Google 服務的設備。

決心阻截華為用戶的的「越獄」

雖然用家可以關閉這個警告來避免干擾，但薑餅人試過想透過Gmail分享一張相片，卻彈出這個警告，結果連Gmail也開不了，只能用其他的電郵app。明顯地Google也掌握了那些華為用戶越獄使用Google服務，華為系統亦明白那些用戶在安裝Google，兩間公司必然會透過軟件升級來阻截華為用戶的的越獄行為。

事實上，在海外市場，沒有Google支援的手機完全是最大的敗筆，任憑華為如何推出自家的Huawei Mobile Services來作為Google的代替品，但問題是很多應用程式的背後都需要Google服務的運作才能如常運作，單憑華為一企之力根本難以撼動整個Google生態系統。

沒有Google 華為海外銷量下挫

華為缺少了Google後，在海外市場的銷量應聲下挫。市場數據追蹤機構Canalys的數據顯示，肺炎爆發後，華為在海外市場的智慧手機出貨量下降了35%，是競爭對手三星電子降幅的兩倍多，是蘋果公司降幅的四倍。

儘管華為在中國的市場份額仍然堅挺，但面對海外市場的急速萎縮，華為要挑戰三星成為手機市場一哥似乎已成為不可能的任務。

華為推P30 Pro New Edition絕地求生

不過，以華為創辦人任正非的永不放棄精神， 華為又怎會輕言放棄自己打下的江山？

華為最近便在歐洲推出了「新」的智能手機搶攻市場，型號是P30 Pro New Edition。這款手機採用6.47英寸OLED顯示屏，搭載麒麟980處理器，配備8GB內存+256GB存儲，前置3200萬像素，後置4000萬超感光主攝+2000萬超廣角+800萬潛望式長焦+TOF四攝，電池容量為4200mAh。新增加了冰霜銀色。

華為將這部一年前的舊貨以新外殼顏色重新上市，除了是去除庫存之外，也是華為絕地求生一著。因為這部手機配備了歐洲用戶最愛的Google Mobile Services。雖然華為也在手機內置自家的Huawei Mobile Services來作推廣，並教導用家以Google服務的網頁版來使用Google服務。

小米未受影響 華為更添憂

但問題是Google服務與Android根本難以切割，要用家捨棄Google服務取華為根本是難過登天。不要忘記小米在歐洲也開始發力，而小米手機是容許使用Google服務。

據調查機構Canalys數據，小米於西班牙銷量第一，市佔率28%，銷售按年增46%；意大利銷售亦大增3倍，市佔率16%。三星、蘋果、華為及Nokia 於西歐銷量均下跌，僅小米逆市升79%，市佔率10%。

歸根究底，華為手機銷量下跌，都是因為手機用戶未能接受Android手機缺少Google服務。若此舉行得通兼獲市場接受，華為大可以再將年前大賣的Mate 20 Pro又照辦煮碗以推出新顏色為理由，將配備Google服務的舊機重新推出市場，以搶救海外市場。