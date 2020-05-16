【失業搵工】旅遊博客失業 寄80份CV僅獲5次面試 應徵譚仔時薪 50 元不覺屈就

新冠肺炎疫情嚴重打擊各行各業，放無薪假、減人工甚至裁員已司空見慣，最新失業率更達4.2%。曾遊歷多國、並出版個人著作的旅遊博客Priscilla，亦不幸成為失業大軍，積極求職的她努力申請80多份工，可惜仍然毫無回音。

毫無預兆被裁

擁有酒店及旅遊管理大學學位的Priscilla，今年30歲，曾赴澳洲打工度假、德國留學，工作經驗豐富，失業前在本港一個跨國旅遊平台任職客戶服務主任，卻突然在3月尾接獲「大信封」。

▲ Priscilla曾赴澳洲打工度假、德國留學，遊歷超過20個國家。

Priscilla於是積極搵工，首兩個星期主要尋找與客戶服務相關的工作，不過音訊全無，至今已應徵超過80份工，卻只有5次見工機會。「現在市道低迷，各行各業也未必有預算請人，加上有不少同是失業的競爭者，如繼續用以往的心態去搵工，機會相當渺茫。也許自己的期望薪酬定得太高，遂將20K降低至16K，也不計較任何工種。」

寄80份CV僅獲5次面試

有一天，她看見譚仔雲南米綫刊登招聘廣告，心想自己對餐飲業也有興趣，決定申請主任一職，更獲得面試機會。她見工前認真地熟讀公司背景、餐牌等資料，更有人教她隱瞞學歷及工作經驗。見工時才發現譚仔不太在乎應徵者的資歷，人工雖然只得時薪50元，不過包兩餐之餘，亦有全面福利。她完全不覺屈就，反而認為是很好的學習機會。

Priscilla更對負責面試的員工表示不介意做樓面及廚房，惟對方認為她太斯文，未必適合。第二天收到譚仔通知，本來已決定聘用她，後來又改口稱因為疫情關係而主力做外賣，人手暫時充足，未有空缺。雖然失望，Priscilla也未心灰意冷，幸而她沒有太大經濟壓力，惟有繼續努力搵工。

▲ Priscilla思想正面，並沒有因為失業找不到工作而氣餒。

舊同事互相支持

雖然仍然失業，但她仍保持正面樂觀的心態。她說現時失業期間惟有多留在家，減少出外消費。舊同事及朋友之間也有交流，搵到筍工會互相介紹，甚至有人到了口罩廠工作；有多年經驗的設計師為了開工，月薪14K也肯做；更有主管級被公司要求減一半人工，並長達半年，只好業餘送外賣。

當每個人也努力為生計而拋低身份，而任何類型的文職、飲食服務業，甚至揸𨋢、包裝等工作她也有應徵，不會因為過去的枷鎖而局限自己的可能性，最重要是能屈能伸。雖然好像騎牛搵馬，不過她當成是一種磨鍊，多一門出路對自己也有利。

【原文︰80 後大學生旅遊博客失業 應徵譚仔時薪 50 元不覺屈就】（收費文章）

作者：張頌婷

責任編輯：鄺素媚