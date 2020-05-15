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ECHO Mask今早10時預售口罩　銅鑼灣Cinema City全天候票價38元

消費錦囊 07:00 2020/05/15

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. ECHO Mask：今早10時預售口罩

ECHO Mask一口口罩公布，將於今日（15日）上午10時起在網站預售口罩，每盒50個裝售100元，第一批預售數量共5000盒。

官方訂購網站

詳情：【口罩供應】ECHO Mask周五早上10時售口罩　每盒50個裝售100元（附購買連結）

2. 銅鑼灣Cinema City：全天候票價38元

由即日起，到銅鑼灣Cinema City JP看電影，全天候票價為38元。任何時間及日子均適用。而長者首場20元優惠維持不變。

需要注意，2D atmos、3D、3D atmos及因片長加價之電影需補回差價。此優惠不能與其他優惠同時使用，與發行商有特別協議之指定電影亦不適用於此優惠。

3. KiKi茶：飲品買四送一優惠

由即日起至5月31日，Kiki茶與Klook推出「買4送1」優惠，只需112元即可享任何KiKi茶飲品買四送一優惠。擔心一次喝不完，更可以分開換購。

購買網站

分店：

香港國際金融中心商場
中環港景街1號國際金融中心2樓2017號舖
電話: +852 2114 3426

香港 K11 MUSEA
尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 4樓406號舖
電話: +852 2111 3764

香港茶.米
金鐘太古廣場1樓112號舖
電話: +852 2117 5903

 

撰文：hket小編

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