Microsoft 365全面升級 引入全新AI應用及豐富內容範本

一場新冠肺炎令大家無論工作、學習，或日常中的活動都遷移到網上平台進行，可見科技在疫情下的重要性。科技協助我們進行遙距辦公、學習和處理日常事務，同時讓人與人克服彼此間的距離，保持聯繫。

Microsoft最近推出的Microsoft 365專為家庭而設，透過全新人工智能（AI）應用、豐富的內容及範本，及由雲端推動的全新體驗，讓用戶和其家人能在家中亦可有效率地處理成日常事務。

Microsoft 推出全新個人及家庭訂閱版Microsoft 365

工作和個人事務妥善安排 一目了然

現今世代上班族的工作及生活界綫愈來愈模糊，尤其是一眾父母需要兼顧工作和私人事務之餘，更要安排子女在停課期間的活動和學習時間表，如果將日常生活及工作的行事歷結合，他們的行程自然一目了然。Outlook on the web的新功能正正為此而設，讓用戶能在同一個平台上管理工作及生活上的所有活動，工作夥伴亦能在Outlook看到彼此真正的空檔時間，方便安排會議時間，同時確保個人私隱。 此外，AI亦可充當私人助理，透過分析電子郵件，在每天早上提醒用戶當日需要實行或跟進的事務，增加效率。

以AI提升技能 成就更好的寫作及演講技巧

寫作對很多人來說並非易事，尤其是在工作以外需要撰寫文件或信函時，容易令人無從入手。Microsoft的調查亦發現，我們當中有接近一半人渴望能擁有更好的寫作技能。Microsoft將發展成熟的AI技術，加入到現在支援超過20種語言Microsoft Editor，協助用戶在Word、Outlook.com及網頁上進行拼寫、檢查語法和修飾詞彙等，更清晰和精準表達其意思。

用戶使用Word時可利用Rewrite Suggestions功能，保持句子原意的同時，提供重新組織字句的建議，使文章更清晰順暢，言簡意賅。另外，新增功能亦能協助作者避免不自覺地使用帶有偏見的詞彙，轉為使用較中性的詞語，例如使用「Chairperson」來代替「Chairman」。

無論是課堂上，抑或是面試或工作中，公開演講相信是很多人的恐懼。PowerPoint中的Presenter Coach正正能協助用戶應對這情況。在排練時，AI驅動的Presenter Coach能像真人般協助用戶監測演講速度、演講時有否使用過多語氣助詞，或者是否只是朗讀簡報中的文字，並給予相關的建議改善演講技巧，以成為能夠吸引聽眾的講者。

以往製作簡報經常需要依靠用戶的美感和創意，並花上數小時設計和美化。藉著AI的協助，用戶在簡報中添加圖片時，PowerPoint內置的設計靈感會自動提供不同排版以供選擇。又例如需要展示大量資訊時，內置功能可將文字瞬間轉換為美觀易懂的時間軸。

網絡安全近年成為廣大市民注重的一大議題。從近日遙距辦公的私隱外洩以至網絡釣魚、社交媒體詐騙等，均成為父母的關注問題。用戶可使用Microsoft Family Safety等安全管理工具，監測家人的安全狀況，以及裝置使用時間，確保現實人身及網絡安全。例如，工具可以在家庭成員到達或者離開家庭、學校、工作地點等位置時，通過位置共享知會家人，讓他們更加安心。家長亦可了解子女使用不同裝置的時間，包括Xbox、Windows PC和Android手機，同時能夠設置使用時間及內容限制，讓子女養成一個健康的數碼裝置使用習慣。

作者簡介：

分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技， 以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。

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