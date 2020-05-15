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【八達通自動增值】大新信One+卡自動增值回贈降至0.5% 呢幾張信用卡現金回贈更多（內附一覽表）

日常開支 10:10 2020/05/15

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經濟唔好，樣樣嘢都要慳。有網民發現大新銀行One+卡的八達通卡自動增值的現金回贈比率由1%減至0.5%，7月19日起生效，變相少了一張「抵用」的信用卡。交通費佔打工仔不少日常生活支出。如果想慳返少少車費同日常開支，有更「抵用」的選擇。

以八達通增值現金回贈計算，最划算的是安信EarnMORE銀聯鑽石卡，回贈率高達2%。Citibank八達通白金卡有較多優惠，消費滿指定金額及登記後，乘搭九巴、龍運、城巴及新巴均可享15%車費回贈，適合經常乘搭巴士的人士。

自動增值=碌卡 記得找卡數

由於每間銀行可以選擇的自動增值金額有所不同，用戶可視乎個人需要選擇增值金額。不過，以信用卡自動增值八達通與平時以現金增值不同，是以先借貸後還款的形式進行，故此使用八達通自動增值服務時，要謹記準時找卡數。

此外，香港市面上大部分的信用卡都可以申請八達通自動增值服務（名單），只要填妥資料並交給相關金融機構，經審批後就可啟動此服務。首次申請自動增值服務，毋須任何費用。如果已申請自動增值服務，但想改用另一張信用卡就需要繳付20元手續費。

【延伸閱讀】巴菲特真係無信用卡？ 股神更愛用現金　更投資美國三大信用卡公司

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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