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【口罩供應】屈臣氏捐贈30萬個小童口罩 有需要學校最快5月下旬領取

消費錦囊 17:58 2020/05/14

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【口罩供應】屈臣氏捐贈30萬個小童口罩 有需要學校最快5月下旬領取

受疫情影響，各學校均已停課達4個月，屈臣氏集團指，有見復課在即，小童口罩需求殷切，遂於短時間內於全球積極搜羅，向全港有需要學童捐贈共30萬個高規格小童口罩，經由學校分發。

【延伸閱讀】【防疫抗疫基金】第一期保就業計劃5月25日起接受申請　補貼6至8月工資

屈臣氏集團聯同全港多個小學校長議會合作，包括香港資助小學校長會、官立小學校長協會、香港直接資助學校議會以及香港特殊學校議會，希望捐助能為有經濟壓力的學生及其家庭帶來幫助。

供有需要學校申請  最快於5月下旬領取

屈臣氏集團表示，將捐出合共30萬個高規格的小童口罩予有需要的小學生，並率領集團義工隊合力協助包裝口罩，方便學校在評估學生需要後，可即時分發予有需要學生。校長將按照個別學童實際需要，自行決定分發對象及數量，令急需幫助的學童盡快得到口罩應急。由於小童口罩供應十分緊張，有需要的學校可填妥申請表格，最快於5月下旬，於指定地點領取口罩。

屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏(亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲表示，曾考慮由屈臣氏實業製造小童口罩，但由於設立生產線需時，未必趕得上復課，所以立即從全球各地搜購。她又指，雖然搜購到的小童口罩數量有限，但希望能夠幫到有需要的學生，讓他們能安全上學。

小童口罩規格

  • 日本品牌Nippon Mask，菲律賓製造
  • 過濾率: BFE99%、 VFE99%、PFE99%
  • 尺寸: 90mm X 125mm
  • 此口罩不設鼻樑片，以防止小童不小心使用以致受傷

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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