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【向月光族Say no】7個你要避免的花錢壞習慣

理財學堂 08:00 2020/05/15

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理財是一終生學習的課堂，如果每月收入所剩無幾、難以儲蓄，更遑論達到財務自由，甚至提早退休。理財專家Tom Corley花了5年時間研究了350多個窮人及有錢人的日常習慣，發現不少「月光族」都有幾個共通的花錢壞習慣，睇下你有冇份！

1. 住屋上花太多錢

住屋費是不少人的主要支出，當中包括水費、電費及煤氣費等。Tom Corley研究發現，住屋開支不應超過個人淨收入的25%。不過，香港樓價及租金高企，想節省租金開支並非易事。

如果想減少住屋開支至佔個人淨收入的25%，只得節省其他支出，如水費、電費等。如果能夠減少相關支出，對改善財務狀況有很大的幫助。

2. 依賴信用卡來生活

如果你是「月光族」，意味着你沒有餘錢儲蓄。更差的情況是，如果你出現入不敷支的情況，這就迫使你只能透過借貸以維持生活。如果你沒有足夠的金錢應付生活開支，或要使用信用卡付款，意味你現在所過的生活超出了個人能力，實際上就是先使未來錢。

3. 參與過多博彩活動

據Tom Corley的調查發現，有不少窮人積極參與賭博。「沉迷賭博，等於倒錢落海。」如果想脫離「月光族」，應減少參與博彩活動。因為累積財富是個持續的過程，而非一夜之間發生的事。如你參與賭博，不妨今天起減少博彩活動，反而更有機會累積財富。

4. 過多娛樂開支

娛樂開支不應佔每月淨收入的10%，當中包括看電影、外出用餐及旅行等。不少「月光族」的每月娛樂開支會超過10%，他們大多認為「活在當下」。不過，隨着人們愈來愈長壽，「活在當下」心態或會出現問題。如果你想未來生活有所保障，必須減少目前的娛樂開支。

【延伸閱讀】睇吓你有冇中招！6種浪費金錢的跡象

5. 沒有儲蓄習慣

不少百萬富翁都擁有儲蓄的習慣。如果你愈早開始儲蓄，就可以累積愈多的財富。如果你想達到財政獨立，必須培養儲蓄習慣。

如果儲起每月淨工資的10%至20%有困難的話，不妨先嘗試從儲起每月淨收入的5%開始，關鍵是養成儲蓄的習慣。隨着收入的增加，你可以增加儲蓄的比例。

6. 沒有記錄消費支出

只要知道消費支出，即可控制個人的財務狀況。你可能會發現自己為一些不需要的服務，如報章訂閱服務、音樂串流服務等。

而且，很多費用會隨着時間而改變。如果你不記錄自己的支出，永遠不知道自己可以用更少的錢購買相同的東西。保險就是一個好例子，因保險費用會隨着時間而改變，你應該定期檢討保險的費用。

7. 不會格價

如果你養成格價的習慣，就可以節省金錢並藉此累積財富。嘗試格價、儲起優惠券、購物時多留意價錢，將省下的錢儲起來。

【疫市理財】想在疫市求存　要學識5個理財技巧

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財學堂

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