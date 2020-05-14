▲ 【Chanel加價】Chanel手袋真係保值？比較二手市場買賣價 -

Chanel疫市加價，歐洲地區的分店已上調多項產品的價格。各國消費者憂慮當地分店會跟隨加價，甚至出現排隊買Chanel的人龍。名牌手袋在二手市場一向有價有市，如果想趁加價前買Chanel手袋投資，哪一款在二手市場有保值或升值的效果？

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據外媒Purseblog報道，歐洲地區Chanel已經上調多款手袋售價，包括Chanel Classic Bag、Chanel Reissue及Boy Bag系列等。外國著名手袋時尚網站BRAGMYBAG，列出3款受歡迎及3款具標誌性的款式，比較6款Chanel手袋在2015年及2019年的歐元區價錢，研究不同款式的升值能力。本網就從這些手袋系列當中找出部分比併零售價及二手網站的買賣價。

二手名牌手袋的價格普遍是根據款式受歡迎的程度、新舊狀況及相關證明文件是否齊全而有不同價格，以下二手網站的買賣價僅供參考用。

Chanel Large Deauville Bag

2019年的歐元區零售價：2,350歐元（約19,682港元）／二手買賣價：16,496元至30,974元

據網站比較，6個款式的袋中，以Chanel Large Deauville Bag為升值能力最高，其零售價2015年至2019年4年內升8成。在2019年歐元區價錢為2,350歐元（約19,682港元）。在二手市場同樣有價有市，在二手名牌手袋平台vestiairecollective上，這款手袋的二手價格由16,496元至30,974元不等。

Chanel Medium Coco Handle Bag (With Lizard Handle)

2019年的歐元區零售價：4,450歐元(約37,280港元)／二手買賣價：24,000至28,000元不等



Chanel Medium Coco Handle Bag（With Lizard Handle）2019年在歐元區價錢為4,450歐元（約37,280港元），在vestiairecollective二手市場放售的價格由24,000港元至28,000港元不等。

Chanel M/L Classic Flap Bag

2020年歐元區最新零售價：6,050歐元(約50,627港元)／二手買賣價：29,900元

Chanel M/L Classic Flap Bag在2020年歐元區最新零售價為6,050歐元（約50,627港元），在本地二手名牌店香榭站以29,900元放售。

Chanel Reissue 2.55 Bag (Medium size)

2020年歐元區最新零售價：6,050歐元（約50,627港元）／二手買賣價：41,149元

Chanel Reissue 2.55 Bag (Medium size)，2020年歐元區最新零售價為6,050歐元（約50,627港元），在Farfetch網站以41,149港元價格放售。

Chanel Old Medium Classic Boy Bag

2020年歐元區最新零售價：4,700歐元（約39,317港元）／二手買賣價：37,692港元

Chanel Old Medium Classic Boy Bag在2020年歐元區最新價錢為4,700歐元（約39,317港元），在vestiairecollective網站以37,692港元放售，二手價似乎亦相當「硬淨」。

Chanel Medium Trendy CC Bag

2019年的歐元區零售價：4,730歐元（約39,627港元）／二手買賣價：38,876港元

Chanel Medium Trendy CC Bag在2019年歐元區價錢為4,730歐元（約39,627港元），在vestiairecollective網站以38,876港元放售。

責任編輯：李瑩

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