【Chanel加價】Chanel加價前夕　中港韓門市現長龍搶購手袋

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法國奢侈品牌Chanel日前宣布，上調歐洲地區的Chanel手袋價錢，甚至有傳環球其他地區將會跟隨加價。消息一出隨即引來大批市民搶購，香港、中國及南韓均出現排隊搶購的情況。
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Chanel加價消息一出，位於廣東道的Chanel專門店昨日（13日）亦出現排隊人龍，高峰期更多達100人排隊。
另外，有網民在討論區發文指，早前不讓女朋友買Chanel，因預料疫情令經濟轉差，奢侈品的需求下降，認為名牌手袋售價會減價，豈料Chanel沒有減價，反而疫市加價，更詢問網民哪裏可以買到Chanel手袋。
中國及南韓均現購物潮
除了香港出現買袋人龍，中國及南韓的Chanel門市均出現市民排隊搶購手袋。加價消息在網上傳出後，北京、上海、廣州和杭州等地的Chanel門市均大排長龍，更指消費者需要等一小時才能付款。南韓同樣出現搶購Chanel手袋熱潮，路透社報道，有大批民眾早於清晨5時開始，便在首爾樂天百貨公司門外排隊，等待購買Chanel產品。
責任編輯：曹佩鈞
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欄名 : 消費錦囊