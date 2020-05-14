  • 28°C
香港時間 : 2020514日 (四) 19:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Chanel加價】Chanel加價前夕　中港韓門市現長龍搶購手袋

消費錦囊 18:44 2020/05/14

分享：

【Chanel加價】Chanel加價前夕　中港韓門市現長龍搶購手袋

法國奢侈品牌Chanel日前宣布，上調歐洲地區的Chanel手袋價錢，甚至有傳環球其他地區將會跟隨加價。消息一出隨即引來大批市民搶購，香港、中國及南韓均出現排隊搶購的情況。

【延伸閱讀】【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選

Chanel加價消息一出，位於廣東道的Chanel專門店昨日（13日）亦出現排隊人龍，高峰期更多達100人排隊。

另外，有網民在討論區發文指，早前不讓女朋友買Chanel，因預料疫情令經濟轉差，奢侈品的需求下降，認為名牌手袋售價會減價，豈料Chanel沒有減價，反而疫市加價，更詢問網民哪裏可以買到Chanel手袋。

中國及南韓均現購物潮

除了香港出現買袋人龍，中國及南韓的Chanel門市均出現市民排隊搶購手袋。加價消息在網上傳出後，北京、上海、廣州和杭州等地的Chanel門市均大排長龍，更指消費者需要等一小時才能付款。南韓同樣出現搶購Chanel手袋熱潮，路透社報道，有大批民眾早於清晨5時開始，便在首爾樂天百貨公司門外排隊，等待購買Chanel產品。

5月13日晚，香港尖沙咀廣東道法國著名品牌Chanel店外大排人龍，高峰期多達百人。（香港中通社記者 謝光磊攝）

責任編輯：曹佩鈞

盤點Chanel手袋升值能力，即睇【下一頁】

============

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【Chanel加價】Chanel手袋真係保值？比較二手市場買賣價
今日
【Chanel加價】Chanel手袋真係保值？比較二手市場買賣價
【Chanel加價】邊款4年升8成？　盤點6款Chanel手袋升值能力
2020/05/13
【Chanel加價】邊款4年升8成？　盤點6款Chanel手袋升值能力

最新專欄文章 更多

【口罩供應】ECHO Mask周五早上10時售口罩　每盒50個裝售100元（附購買連結）
今日
【口罩供應】ECHO Mask周五早上10時售口罩　每盒50個裝售100元（附購買連結）
【口罩供應】屈臣氏捐贈30萬個小童口罩 有需要學校最快5月下旬領取
今日
【口罩供應】屈臣氏捐贈30萬個小童口罩 有需要學校最快5月下旬領取
【日本網購】樂天市場國際版結束服務　想買日貨仲有咩方法？
今日
【日本網購】樂天市場國際版結束服務　想買日貨仲有咩方法？
【消委會】部分影視串流平台試用後自動續訂　消委會籲留意服務條款【附7大平台收費格價】
今日
【消委會】部分影視串流平台試用後自動續訂　消委會籲留意服務條款【附7大平台收費格價】
MAKE UP FOR EVER網上感謝祭 買滿600蚊入code送唇膏旅行套裝
今日
MAKE UP FOR EVER網上感謝祭 買滿600蚊入code送唇膏旅行套裝
經濟 廣州 杭州 首爾 香港 北京 上海 南韓 中國 路透社

下一篇文章

【口罩供應】ECHO Mask周五早上10時售口罩　每盒50個裝售100元（附購買連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【學生津貼3500元】教育局收84.2萬份申請 逾半已獲發津貼（附查詢方法）
【學生津貼3500元】教育局收84.2萬份申請 逾半已獲發津貼（附查詢方法）
【自助餐優惠】Mr. Steak自助午餐低至每位180元 升級時段4人同行送和牛
【自助餐優惠】Mr. Steak自助午餐低至每位180元 升級時段4人同行送和牛
【保就業計劃】僱員9,000元工資補貼 僱主25日起可申請 3月31日前有MPF戶口就有資助
【保就業計劃】僱員9,000元工資補貼 僱主25日起可申請 3月31日前有MPF戶口就有資助
【CuMask】可重用銅芯口罩CuMask點登記免費拎？即睇懶人包（內附Q&A）
【CuMask】可重用銅芯口罩CuMask點登記免費拎？即睇懶人包（內附Q&A）
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【失業津貼】失業除了可申請綜援外 還有甚麼社會保障提供援助？
【失業率創9年高】失業人士可申請哪些抗疫援助？
【失業率創9年高】失業人士可申請哪些抗疫援助？