▲ 【日本網購】樂天市場國際版結束服務 想買日貨仲有咩方法？

網上購物可以讓消費者安坐家中，就可以網羅世界各地的產品，的確是非常方便。不過，消費者網購日本產品就快要少一個選擇，樂天市場（國際版）最近宣布將於6月1日停止服務，而日本樂天市場將繼續運作。想繼續買日本貨品，要「轉場」仲有邊啲平台揀？

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Amazon Japan

除了樂天市場之外，另一個不得不提日本網購平台就是Amazon Japan。Amazon Japan出售的貨品非常多樣化，由食品、日常用品、電器以至遊戲機等都一應俱全。現時Amazon Japan更設有英文及中文版面，不過由於是機械翻譯，意思未必完全正確。此外，不是所有Amazon Japan的商品都可以海外配送，或需使用日本集運服務。

DOKODEMO

DOKODEMO是一個提供海外免稅直送服務的平台，與香港的HKTVmall使用方法相若。平台主攻海外市場，網站設有繁體中文及英文介面，方便海外人士使用。而DOKODEMO的產品包羅萬有，包括美粧、時裝、保健產品及運動產品等。

Hobonichi

日本文具出名精緻，不少港人甚至特意購買日本的文具來用。Hobonichi是日本一個著名的手帳品牌，網站有多款文具及手帳可供選擇，喜歡日本文具的話，可到Hobonichi平台看看，不過價錢就不算便宜。若在Hobonichi平台購物，會以EMS送至香港。

責任編輯：曹佩鈞

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