▲ 逾9成港人有用金融科技App理財 年輕專業人士使用比例最高

金融科技（FinTech）應用逐漸成為香港消費者日常生活的一部分，但有調查顯示很多人認為自己對相關的知識及應用缺乏足夠的理解及教育，以致未能充分利用有關技術。

逾9成受訪者使用理財APP

Visa委託YouGov於上月進行網上調查，有共1,031名受訪者參加。調查顯示，93%受訪市民有用金融科技應用程式（App）進行個人理財，當中22%受訪者聲稱其使用時間達80%或以上；使用比例最高是25歲至34歲的專業人士（34%）。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，儘管金融科技的應用在香港日益普及，只有17%的港人相信自己對此有良好的了解及掌握，49%人相信隨着科技加速發展，金融教育變得更重要。她亦表示，愈見受歡迎的金融科技公司亦佔重要角色，可幫助消費者更妥善管理個人財務。

調查亦指，67%受訪者認同新的金融科技有助他們更妥善管理個人財務。受訪者認為，金融科技帶來的最大好處是速度及靈活性（35%），其次是為消費者提供成本較低或較划算的交易（19%），以及借助開放應用程式介面（API）推動的開放銀行，更便捷地獲取綜合財務數據（14%）。

保障個人資料私隱意識低

另外，調查亦顯示，用戶在過去12個月未有積極採取多重安全措施保障其個人資料私隱，只有39%受訪者在輸入個人資料時檢查網址是否真確可靠，亦只有29%至少每年重設密碼一次。

責任編輯︰陳啟昌

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