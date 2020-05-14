▲ 【留學保險】消委會：海外升學保險差異大 保費最貴不保傳染病 -

新型肺炎疫情肆虐全球，港人熱門留學地點也無可倖免，不少留學生的學習受影響，海外升學保險能提供哪些保障，也是家長應該注意的事項。消委會檢視市面10間保險公司提供的12個海外升學保險計劃，發現各計劃保費和保障額等差異大，「傳染病」的定義及理賠條件各有不同，部分公司更不會就海外出現傳染病而提供保障。

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保費最高不保傳染病

消委會檢視市場上10間保險公司提供的12個海外升學保險計劃，提供1年期全球保障（包括美國/加拿大地區），保費由最低的1,800港元至最高的約8,595港元（1,109美元）不等。消委會指，各計劃的保障範圍均有差異，以醫療費用為例，即使所有提供醫療費用賠償的計劃設回港覆診費賠償，惟均設有賠償條件及限制，例如設覆診期限。

新冠肺炎席捲全球，不少港人熱門留學地點均成了重災區，惟消委會發現，調查中的12個計劃內有2個計劃不提供傳染病保障，包括保費最貴、約1,109美元（約8,595港元）的美亞保險計劃；4個保險計劃會承擔受保人因感染傳染病而引致的醫療費用，包括保費第二低、2,000港元的蘇黎世保險計劃；其餘則只提供回港覆診或取消或中斷學業的保障，反映保費愈高不代表保障範圍愈大。

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學業取消受保條件各異 傳染病定義不一

雖然大部分檢視的計劃均會就學業取消或中斷賠償，但受保條件未必一致，例如有保單列明，受保人於出發前1周內，目的地發生不可預見的「傳染病」，導致學業取消，才有機會獲得賠償。各計劃對如何界定「傳染病」不一，有保險公司將「傳染病」定義為「任何一種被公布及被當地政府要求實施隔離的疾病」，亦有定義為「任何被世界衞生組織宣布由人傳人感染及已在有關當地人口中廣泛傳播的傳染病」。調查亦發現，部分保障提供專為新冠病毒而設的保障或賠償程序，惟未必適用於其他傳染病或流行病。

消委會提醒，海外升學保險計劃保障範圍、保障額亦各有不同，建議投保前應先向保險公司了解清楚，以免與期望有落差。

責任編輯：李瑩

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