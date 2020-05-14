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【消委會】部分影視串流平台試用後自動續訂　消委會籲留意服務條款【附7大平台收費格價】

消費錦囊 13:48 2020/05/14

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【消委會】部分影視串流平台試用後自動續訂　消委會籲留意服務條款

在家煲劇是不少市民居家抗疫的主要節目。消委會比較了11個收費網上影視串流平台服務，發現部分平台會在試用期後會自動替用家訂閱並開始收費。而部分平台取消訂閱的手續繁複，最長需於下一個收費周期的30天前申請取消。消委會建議市民在選擇串流平台時，要留意平台的服務條款，特別是取消訂閱的方式及時限。

【延伸閱讀】YouTube Music香港上架！6大音樂串流平台收費比併

試用期後會自動續訂

報告顯示，其中3個平台包括Amazon Prime Video、hmvod和Viu，均設有7天或1個月的免費試用，但在享用試用服務前必須先建立帳戶及輸入信用卡付款資料。若消費者未有適時取消試用服務，平台就會自動替用家訂閱並開始收費。

在訂閱服務後，當中只有Amazon Prime Video、hmvod及Netflix可以隨時取消，並於下一個收費周期生效；其餘平台最長要至少在下一個收費周期30天前申請取消。部分平台只需直接登入帳戶即可取消訂閱，而部分則需聯繫服務供應商取消申請，包括HBO GO和myTV SUPER。

離綫影片設保存期限

影視串流平台的影片庫會影響消費者訂閱決定，惟消委會發現有3個平台FOX+、Netflix及Amazon Prime Video在訂閱前未能瀏覽完整片單，透明度低。而不少平台對離綫影片設有保存期限，由48小時至30天不等。若消費者下載電影而未有及時收看，或會浪費金錢。

另外，報告指大部分平台如hmvod、Fox+、Now E同一帳戶最多可讓5部裝置使用，但myTV SUPER每次只可於1部裝置上登入。

7大影視串流平台收費比較，即睇【下一頁】

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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