▲ 【危疾保險】「入門版」終身危疾 比較單次危疾保障

早前專欄介紹了3個於今年第一季推出的終身危疾保險新產品，當中有單次危疾、及多重保障的危疾產品。之後我們收到部分讀者的意見，認為單次危疾及多重保障的危疾保險不能比較。保險顧問普遍認為，多重保障的危疾保障較全面，相比次下，入門定位的單次危疾產品難免相形見絀。事實上，單次危疾及多重保障的產品都各有擁護者，站在保險教育的立場，10Life認為更重要的是，消費者要了解兩者的特性及用處，選擇適合自己的產品。今次，我們會將焦點放在「入門版」的終身危疾保險，比較單次危疾產品。

【延伸閱讀】【危疾保險】十大終身危疾保排名 邊隻性價比最高最啱你？

單次危疾只賠一次 但賠償槓桿一般較高

所謂「單次危疾」，當受保人確診危疾保單所定義的嚴重疾病時，便可獲得保險公司一筆過的賠償。之後，危疾保險便會完結，消費者毋須再付保費，但若不幸再患危疾，保險公司亦不會再次賠償。而「多重保障」的產品則保障第2次（甚至更多次）的嚴重疾病，但需在等候期後再次索償，保障額及次數會因應罹患的疾病而有所不同。聽起來，單次危疾之保障遜於多重保障的產品，然而，單次危疾的產品亦有其可取之處﹕

保費較低 ﹕讓預算有限的消費者亦可得到危疾保障；

﹕讓預算有限的消費者亦可得到危疾保障； 賠償倍數或槓桿（＝賠償額 / 保費）較高 ﹕一般顯著地高過多重保障產品的第1次危疾的賠償槓桿

﹕一般顯著地高過多重保障產品的第1次危疾的賠償槓桿 結構簡單，單次賠償 ﹕單次危疾發生的機會率肯定高於第2次（或更多次）危疾

以下是市場上多個單次危疾產品，我們以索償最高的癌症賠償來進行保險比較：

【延伸閱讀】【人壽保險】新冠肺炎額外保障點投保最抵？保費每日低至1元享住院現金+身故賠償

設指定年期「升級保障」 提升保額

從上圖看，保誠危疾首護保、及中國人壽護您安心危疾多重保的癌症賠償倍數（＝30年平均賠償額 / 每年保費）最高，達54倍；接着是今年推出的宏利悠然危疾保，癌症賠償倍數為50倍，表現不俗。若保費相同，槓桿愈高的產品，其賠償額亦會愈高，代表產品有較高的性價比。

圖中的癌症賠償倍數是30年之平均值，反映受保人於不同時段索償可得到得的平均賠償。市場上部分產品提供「升級保障」，若受保人於指定保單年期索償癌症，可得到的賠償額會高於基本保額。舉例，若於首10年確診癌症，因為「升級保障」，保誠危疾首護保的賠償額提升至約70萬元（假設每年保費為10,000元）；另外，中國人壽護您安心危疾多重保的「升級保障」適用之年期很長，達30年。

一般而言，單次危疾保費較低、槓桿高，多重保障危疾則保障較全面，消費者可如何取捨呢？大家可以比較兩類產品的賠償倍數，對於賠很多次的多重保障危疾，就尤其要留意第1次及第2次嚴重危疾的賠償倍數。

近年，多重保障危疾產品漸成為保險公司或代理推薦的主流，因其保障更為全面、易銷售、保費亦更高。但對於預算緊絀的讀者，單次危疾提供較便宜的選擇，大家可因應個人的繳付能力、釐定適合的保障。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：比較終身危疾保險（單次危疾）】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。