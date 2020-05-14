▲ 巴菲特在股東會教你的3堂投資課

巴郡股東會每年都讓投資者引頸以待，因為「股神」巴菲特（Warren Buffett）都會出席並透露一些他對投資的看法，有人喜歡分析巴菲特有哪些操作，亦有人希望聽他的市場觀點。以下是今年筆者認為值得大家了解的重點。

1. 別人恐慌時不貪婪

「當別人貪婪時恐慌，當別人恐慌時貪婪」是巴菲特的其中一個著名投資格言。不過，從巴郡現金水平達1,372億美元，較去年1,280億美元還要高來看，巴菲特並沒有特別在這段時間大手入貨，這跟2008年金融海嘯時有所不同。

對於巴郡有大量現金在手，巴菲特直言：「還未找到吸引人的公司。」此外，他認為現時情況很難預測，需要為最壞情況作打算，至於最壞是幾壞及維持多久，則要看新冠肺炎疫情。

點評：面對當前境況，巴菲特也抱有戒心，而且巴郡未有較大動作，對於一般投資者更不應該過分冒進。

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在2020年餘下時間有三點特別需要提防：

一、疫情在多地逐漸放寬封城措施後可能反彈。萬一出現這情況，對股市及經濟會更為致命。因投資的錢投了，做生意的也押下了錢重新經營，如再來一下重擊，未必頂得住。美股及港股在較低位時，的確明顯反彈，但動力似有減弱。

巴菲特也不諱言，有些已停運的公司可能不會再重開，因為部分人根本無交租，有人在家工作，而零售業或因消費者習慣改變而加劇衰退。

二、國際貿易關係及供應鏈變化。中美貿易糾紛再起可能難以避免，亦要留意會否有更多製造商選擇在中國以外設廠以分散風險。

三、全球經濟回復力度及持久性。關鍵取決於疫苗幾時誕生，是否夠用又是一個問題。

2. 盡沽航空股認錯

巴郡已於4月盡數沽清包括美國航空、達美航空、聯合航空和西南航空等航空股，巴菲特承認是自己的錯。巴郡沽清航空股是頗讓市場感到意外，因為巴郡在2月底仍入貨，到4月就狠狠拋掉，而且實現虧損應很嚴重。

點評：巴菲特是價值投資者，交易理念一向是買入價格低於價值的股票，並長期持有，待價值得以反映獲利。巴菲特過去曾表示，航空業不值得投資，所以他投資航空股相信經過深思及認為有利可圖。

今次沽貨操作顯示出，交易操作不應受到價格單純影響。巴菲特指，不肯定疫情會否令美國人改變習慣，帶來的影響很大。背後即是說，基本因素已產生變化，令價值受損，故此沽貨離場。

事實上，投資無可能百發百中，即使是股神也會失手，最重要是持續監察公司基本因素變化，並且以此為交易的最終依歸，而非價格及賺蝕。

3. 現時是投資美股的時候

既然巴郡無出手大規模買貨，甚至近日有不少沽貨動作，現在投資美股是否很危險？對此，巴菲特維持一貫看好美股的風格，雖然認為現時買不一定賺到很多錢，但表示無理由不投資，而且更稱千萬不要和美國對賭，意思是不要看貶美國前景。

點評：從第1及2點看，現時絕非作大手投資的理想時候，但要有一定投資倉位在手，又要維持一定現金水平。此外，股市長期看漲基本錯不了，可是押注個股風險相對高。實際上，不少強勢股如亞馬遜已創新高，但仍有些在低位徘徊，即是好股貴，無前景的又不值得買。既然如此，買追蹤指數的ETF，是有閒置資金投資的較明智選擇。

在個人投資及管理強積金方面也一樣，指數從高位大跌是一個買貨的良機，但較穩陣的是投資股市指數，這套用在強積金上也一樣，大家可買一些追蹤香港或美股指數的基金，以獲取長期可觀回報。

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總結而言，巴菲特對於現時的投資環境顯得相當謹慎，雖然並非完全沒有機會，但若然入市，就必須好好控制風險。

【原文︰從巴郡股東會學到的3堂課】（收費文章）

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