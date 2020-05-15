▲ 結婚生女後投資趨保守 財經主播林小珍睇淡疫市無撈底 -

資深財經主播林小珍（June）2016年為爭取更多時間照顧女兒，選擇離開工作逾13年的電視台轉職為自由身，除了主播、及主持等老本行外，亦創業開設製作公司，可謂「家庭事業兩得意」。結婚組織家庭後令她離開工作上的舒適圈，同時一改進取的投資作風，由短炒改為中長綫投資。疫市下股海風高浪急，她坦言看淡股市而未有撈底。

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小珍初進電視台，只擔任新聞主播一職，後來轉任財經記者、主播及監製等，才開始涉獵財經相關的知識，更初嚐投資的滋味。她坦言，做財經記者前從沒想過自己會投資股票，又指隨着工作經驗的累積，她在投資理財上變得更為理性，學會精明花費，更會作定期存款、外滙及衍生工具等投資。

「港股大時代」 蝕4倍月薪 買牛熊證兩日賺近6萬



小珍形容，起初投資只屬玩票性質，直到2015年「港股大時代」才開始重槌出擊，集中投資騰訊 （00700） ，另有投資窩輪及牛熊證等投資工具。當時股市大起大跌，整體埋單計數以本金計蝕近3、4倍月薪，她卻笑言：「損失都算『肉赤』，但未至於未能止血。」。

談到另一次印象深刻的投資經歷，她指自己曾小注買牛熊證，兩日內帳面賺近6萬元，是投資生涯中最好的投資成績，惟當時卻沒有套利離場，後來更加碼，可惜卻「買錯邊」，最後又是損手離場作結。她指，多次蝕錢的經驗令她明白「入場容易，離場難」的道理，及後便加緊注意離場時機。她又打趣指，隨着年齡增長，進行高風險投資更要照顧好自己的心血管，以免受股市大上大落刺激。

睇淡疫市無撈底 較看好科技股前景

年輕時小珍的投資取態較為進取，組織家庭後漸趨保守，到近年集中為中長綫的投資，主要買收息股為主。受疫情影響股市較為波動，不少人視之為投資良機，伺機低吸優質股，但小珍卻看淡股市前景，認為此時難以預料股市的升跌及反彈幅度，因此疫市中幾乎沒入市。

疫市下不少股份價格都跌至低水平，小珍認為以往有收息概念的公用股均難以獨善其身，較為看好科技股前景。她指：「科技股始終是未來主要的投資主題，當人談及新興經濟，自然少不了科技股。」，她亦表示，在疫市下仍傾向吸納股價低殘的科技股。

計劃舉家移民 買投資保險作教育基金

香港教育制度過於傾重學生成績，學習環境壓力高，小珍較嚮往外國的教學模式、學習及生活環境，加上丈夫曾在加拿大留學，因此打算安排女兒到加拿大升學，其後舉家移民。她早前趁加元低位吸納，與丈夫正物色加大拿大物業，為移民鋪路。

移民及海外升學均需大量資金，小珍表示現有投保有投資成分的保險作教育基金，其餘則靠夫妻兩人的儲蓄。她又指，父母應趁子女年幼時為他們買醫療保，因嬰兒剛出生時會有不少病痛，醫療保至少可讓小朋友到私家醫院更快接受治療，同時減輕家庭的經濟負擔。

記者：李瑩

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