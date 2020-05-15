  • 31°C
香港時間 : 2020515日 (五) 17:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

結婚生女後投資趨保守　財經主播林小珍睇淡疫市無撈底

理財學堂 16:55 2020/05/15

分享：

結婚生女後投資趨保守　財經主播林小珍睇淡疫市無撈底 -

資深財經主播林小珍（June）2016年為爭取更多時間照顧女兒，選擇離開工作逾13年的電視台轉職為自由身，除了主播、及主持等老本行外，亦創業開設製作公司，可謂「家庭事業兩得意」。結婚組織家庭後令她離開工作上的舒適圈，同時一改進取的投資作風，由短炒改為中長綫投資。疫市下股海風高浪急，她坦言看淡股市而未有撈底。

【延伸閱讀】財經主播林小珍談理財教育：昐女兒靠雙手打拼（短片）

小珍初進電視台，只擔任新聞主播一職，後來轉任財經記者、主播及監製等，才開始涉獵財經相關的知識，更初嚐投資的滋味。她坦言，做財經記者前從沒想過自己會投資股票，又指隨着工作經驗的累積，她在投資理財上變得更為理性，學會精明花費，更會作定期存款、外滙及衍生工具等投資。

「港股大時代」 蝕4倍月薪　買牛熊證兩日賺近6萬　

小珍形容，起初投資只屬玩票性質，直到2015年「港股大時代」才開始重槌出擊，集中投資騰訊 （00700） ，另有投資窩輪及牛熊證等投資工具。當時股市大起大跌，整體埋單計數以本金計蝕近3、4倍月薪，她卻笑言：「損失都算『肉赤』，但未至於未能止血。」。

談到另一次印象深刻的投資經歷，她指自己曾小注買牛熊證，兩日內帳面賺近6萬元，是投資生涯中最好的投資成績，惟當時卻沒有套利離場，後來更加碼，可惜卻「買錯邊」，最後又是損手離場作結。她指，多次蝕錢的經驗令她明白「入場容易，離場難」的道理，及後便加緊注意離場時機。她又打趣指，隨着年齡增長，進行高風險投資更要照顧好自己的心血管，以免受股市大上大落刺激。

睇淡疫市無撈底　較看好科技股前景

年輕時小珍的投資取態較為進取，組織家庭後漸趨保守，到近年集中為中長綫的投資，主要買收息股為主。受疫情影響股市較為波動，不少人視之為投資良機，伺機低吸優質股，但小珍卻看淡股市前景，認為此時難以預料股市的升跌及反彈幅度，因此疫市中幾乎沒入市。

疫市下不少股份價格都跌至低水平，小珍認為以往有收息概念的公用股均難以獨善其身，較為看好科技股前景。她指：「科技股始終是未來主要的投資主題，當人談及新興經濟，自然少不了科技股。」，她亦表示，在疫市下仍傾向吸納股價低殘的科技股。

計劃舉家移民　買投資保險作教育基金

香港教育制度過於傾重學生成績，學習環境壓力高，小珍較嚮往外國的教學模式、學習及生活環境，加上丈夫曾在加拿大留學，因此打算安排女兒到加拿大升學，其後舉家移民。她早前趁加元低位吸納，與丈夫正物色加大拿大物業，為移民鋪路。

移民及海外升學均需大量資金，小珍表示現有投保有投資成分的保險作教育基金，其餘則靠夫妻兩人的儲蓄。她又指，父母應趁子女年幼時為他們買醫療保，因嬰兒剛出生時會有不少病痛，醫療保至少可讓小朋友到私家醫院更快接受治療，同時減輕家庭的經濟負擔。

記者：李瑩

更多【名人理財】系列訪問：

睇錯市10分鐘蒸發財富　 大台主持宋芝齡疫市投資心法：宜投資忌投機（短片）

嘆錯失金融海嘯投資良機　前財經主播顧芷筠：把握今次疫市分注低吸（短片）

=======

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品

欄名 : 名人理財

相關文章

娛樂圈中的隱形富婆 有啲你係估唔到
2020/04/02
娛樂圈中的隱形富婆 有啲你係估唔到
娛樂圈的隱形富豪 有邊啲你係知道？
2020/04/11
娛樂圈的隱形富豪 有邊啲你係知道？
【名人理財】嘆錯失金融海嘯投資良機　前財經主播顧芷筠：把握今次疫市分注低吸（短片）
2020/04/25
【名人理財】嘆錯失金融海嘯投資良機　前財經主播顧芷筠：把握今次疫市分注低吸（短片）
巴菲特真係無信用卡？ 股神更愛用現金　更投資美國三大信用卡公司
2020/05/14
巴菲特真係無信用卡？ 股神更愛用現金　更投資美國三大信用卡公司

最新專欄文章 更多

名人理財 - 財經主播林小珍談理財教育：昐女兒靠雙手打拼（短片）
今日
財經主播林小珍談理財教育：昐女兒靠雙手打拼（短片）
巴菲特真係無信用卡？ 股神更愛用現金　更投資美國三大信用卡公司
2020/05/14
巴菲特真係無信用卡？ 股神更愛用現金　更投資美國三大信用卡公司
【名人理財】香港樓價高企　宋芝齡吼南韓房地產
2020/05/08
【名人理財】香港樓價高企　宋芝齡吼南韓房地產
睇錯市10分鐘蒸發財富　 大台主持宋芝齡疫市投資心法：宜投資忌投機（短片）
2020/05/08
睇錯市10分鐘蒸發財富　 大台主持宋芝齡疫市投資心法：宜投資忌投機（短片）
【名人理財】疫市轉職自由工作者　前財經主播顧芷筠：唔怕財政壓力更怕悶
2020/04/25
【名人理財】疫市轉職自由工作者　前財經主播顧芷筠：唔怕財政壓力更怕悶
股票 騰訊 香港 加拿大 公用股 主播 記者 林小珍

下一篇文章

財經主播林小珍談理財教育：昐女兒靠雙手打拼（短片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

逾9成港人有用金融科技App理財 年輕專業人士使用比例最高
逾9成港人有用金融科技App理財 年輕專業人士使用比例最高
【向月光族Say no】7個你要避免的花錢壞習慣
【向月光族Say no】7個你要避免的花錢壞習慣
【貨幣政策】利率期貨預示美明年或現負利率 甚麼是負利率政策？
【貨幣政策】利率期貨預示美明年或現負利率 甚麼是負利率政策？
【巴菲特書單】股神巴菲特10年嚴選　15本必讀書單
【巴菲特書單】股神巴菲特10年嚴選　15本必讀書單
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
【點揀口罩】揀口罩都有學問！何謂PFE、BFE、VFE？
睇錯市10分鐘蒸發財富　 大台主持宋芝齡疫市投資心法：宜投資忌投機（短片）
睇錯市10分鐘蒸發財富　 大台主持宋芝齡疫市投資心法：宜投資忌投機（短片）