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用WeChat Pay HK賺高達35元7ElevenHK電子現金券　日牛 / 牛八涮涮鍋放題第2位半價

消費錦囊 07:00 2020/05/14

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.　用WeChat Pay HK於7ElevenHK消費賺高達35元電子現金券

由即日起至5月31日，WeChat Pay HK用戶到7ElevenHK便利店消費，可享3重優惠：

  • 用Wechat Pay HK掃描推廣牌上的QR Code，即可獲贈一張5元7-Eleven便利店專屬電子現金劵 ，買滿10元即可使用。
  • 凡使用Wechat Pay HK消費滿10元或增值錢包餘額滿200元，即可獲1個7-Eleven專屬電子印花。憑2個印花即可兌換一張5元7-Eleven專屬電子現金劵，買滿10元即可使用。
  • 使用Wechat Pay HK消費滿10元同時可獲1個通用電子印花，憑3個印花可兌換一張5元通用電子現金券，於指定商戶消費滿10元時就可使用

此外，合資格新用戶可領取10 元通用電子現金券及10元「生活類別」電子現金券各一張，於7-Eleven消費滿20元就可使用。

2.　日牛 / 牛八涮涮鍋放題第2位半價

全綫『日牛涮涮鍋』同『牛八涮涮鍋』都推出半價優惠，凡2位惠顧任何放題級別，其中1位享半價。放題設有小童及長者價格，同枱最低價格者可獲折扣；另收原價加一服務費，並不可與其他優惠同時使用（包括會員餐飲券）。

適用日子 ：
午市放題半價：逢周一至四（坑口、鑽石山）、逢周一至五（其他）
晚市放題半價：逢周一至四（所有）

優惠詳情：日牛涮涮鍋專門店

3.大家樂：端午節「一哥瑤柱粽」早鳥價訂購優惠

即日起至5月20日，訂購大家樂「極上一哥粽」系列，即可享早鳥價優惠，低至73折。極上之選「XO至尊鮑魚燒腩粽」以原隻鮑魚配XO醬製作，更有五花腩、瑤柱及厚肉花菇等。「皇牌一哥瑤柱粽」加入原粒日本北海道宗谷瑤柱，配撘鹹蛋黃。此外，亦有「紫米桂花豆沙粽」選擇，適合喜歡甜食的人士。

訂購連結及優惠詳情

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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