▲ 為甚麼現在是創業的最佳時機？

新冠肺炎疫情全球大流行，重創全球經濟，更出現倒閉潮及失業潮。但「有危就有機」，有人就趁疫市擴充生意。有創業家更認為，現時是創業的最佳時機，原因又是甚麼？

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暢銷書《精實創業》（The Lean Startup）的作者Eric Ries接受CNBC Make it訪問就指，經濟衰退其實是創業的最佳時機。Ries表示：「當所有人都離開市場時，就是成為企業家的最好時機。」

Ries續：「不少知名大企業都是在危難時創立的。」如通用汽車公司、IBM、迪士尼、豐田（Toyota）及HP，都是在經濟衰退的時候建立，如大蕭條和第二次世界大戰。Airbnb共同創辦人及行政總裁Brian Chesky亦曾表示，公司出生在危機中，意指2008年全球金融危機。

Eric Ries指，在經濟低迷時期，企業的營運成本相對較低，對企業家來說非常有利。加上美國聯儲局亦已下調利率，並推出支持企業的刺激經濟方案。

他續指，在經歷危機後，人們總渴望改變，今次更甚，因為人們見到的是很多領導人均未能制定出有效措施應付疫情。此外，更反映出不少機構有僵化及無能的問題。

如果你有意創業，但又毫無頭緒，《精實創業》一書中中，就建議可以由3個步驟開始：

1. 先從客戶開始，利用訪問和反饋來了解他們的需要；

2. 建構最簡可行產品（Minimum Viable Product），先實現你的想法；

3. 持續測試及更新產品，以填補所有漏洞。

責任編輯：曹佩鈞

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