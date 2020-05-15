財經主播林小珍談理財教育：昐女兒靠雙手打拼（短片）

「養兒一百歲，長憂九十九」，為人父母當然希望將最好的留給子女，樓價高企下不少父母資助子女置業，形成「成功需靠父母幹」的社會風氣。資深財經主播林小珍（June）早年為爭取時間照顧女兒而辭去電視台的工作，現轉職自由身續擔任財經主播、主持及司儀等工作。作為財經新聞界出身的媽媽，她會否期望女兒將來不會依靠「父母幹」，現時又如何為年幼的女兒建立理財觀？

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從小學會量入為出 大學時已買保險

小珍父母從小就灌輸她儲蓄的概念，令她很早就已養成量入為出的理財習慣。大學時期開始兼職補習，賺學費及生活費之餘，更投保人生第一份醫療保險，為生活建立安全網。她坦言，曾經在年幼時到公立醫院探親，見病床爆滿等惡劣情況，希望生病時可在較好的環境休養，故視醫療保為必要開支。

不少人為享樂肆意揮霍，還信用卡Min pay（最低還款額）度日，小珍亦慶幸自己有良好的家庭教育，從小便知不應「先使未來錢」，更以未曾拖欠信用卡卡數自豪。雖年輕時娛樂消費較多，購物慾也較高，但她仍會以每月的收入扣除家用、保費及生活開支等，將1至2成的收入作為儲蓄，以備不時之需。

形象化理財教育 做女兒「老闆」

追訪財經新聞多年，累積起豐富的財經知識及經驗，小珍近年開始撰寫女性、親子及理財等專欄文章。對於理財教育，她自有一套心得。女兒今年踏入5歲，自她3歲起，小珍便已給她零用錢，助她建立金錢觀。她認為對小朋友的理財教育，最重要先形象化「理財」，要有具體的收入及支出。「你要教小朋友如何花錢，但你不讓他管理一筆錢，很難讓他們形象化理財這件事。」她會給予女兒零用錢儲在錢罌內，讓她決定如何花費，同時建立女兒儲蓄習慣。

小珍教女兒理財，有一個方法相當特別，就是當女兒的「老闆」，根據她的表現而「出糧」。小珍會不時帶同女兒到工作場地，並介紹老闆給她認識，了解媽媽賺錢的方式。小珍自言不愛買玩具給女兒，如女兒想要玩具，則會動用錢罌內的儲蓄。有次女兒的儲蓄不夠，便要求小珍為她付款。小珍於是跟女兒說：「你想買的東西要自己付錢，媽媽的錢也是努力工作所得，如你要乖才能有零用錢一樣。」讓她明白世上沒有不勞而獲這回事。

珍惜鋪路過程 昐女兒靠雙手打拼

香港樓價高企，很多人皆視置業為人生一大目標。小珍就是憑自己努力10多年，沒有靠父母幫助之下，成功於2012年「上車」買樓，其後為換大單位而賣樓套現，卻發現入市門檻及樓盤質素不成正比，加上計劃未來移民，便未有再買樓的打算。

談及「成功靠父母幹」的風氣，小珍認為不能斷言自己會為女兒買樓與否。她認為，為人父母需因材施教，毋須為自己添加壓力，例如要為子女完成某一目標。最重要是享受幫他們建立自信、人際關係或語文能力的過程，及後才是金錢上的援助。她坦言：「就算我去世後將所有的財產留給女兒，但在我未去世前，我覺得所有事都盡可能由女兒自己爭取，因為我自己也是這樣，不是靠父母資助首期才能置業。」。

記者：李瑩

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