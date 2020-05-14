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巴菲特真係無信用卡？ 股神更愛用現金　更投資美國三大信用卡公司

理財學堂 09:30 2020/05/14

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「股神」巴菲特（Warren Buffett）提到，人們不應該將信用卡當作搖錢樹，呼籲應將信用卡債務還清，因為連他也不知道應如何賺取比信用卡利率更高的投資回報。那代表巴菲特自己對信用卡就敬而遠之，不使用信用卡嗎？非也！

【巴郡股東會】巴菲特：信用卡利息過高 別當「提款機」

巴菲特投資回報都跑唔贏 信用卡利率有幾「乸脷」？

巴菲特更愛使用現金

實際上巴菲特和我們一樣，也持有信用卡的。中國央視財經頻道有一集邀請到巴菲特上節目當嘉賓，當時拍到巴菲特的銀包是有一張美國運通信用卡，該卡估計是一張普通綠卡。

從美國運通香港官網所見，此卡開放大眾申請，申請門檻需有總收入10萬港元。相比起大名鼎鼎的Centurion Card（俗稱黑卡），它是美國運通信用卡中最高級的信用卡，且只限受邀請的人士申請，又有多種尊貴禮遇，綠卡看似未能突顯「股神」的顯赫身份。

【更多關於黑卡新聞】揭開 AE 黑卡5個小秘密

雖然不知道美國運通有沒有向「股神」發出黑卡邀請函，但比起信用卡，巴菲特更愛使用現金。巴菲特生活很節儉，每天早餐只花3美元，他的錢包通常放400美元現金。巴菲特曾表示，自己「98%的時間」都用現金付款，又說「如果我在餐廳，我始終是用現金付款。因為這更容易」。

巴郡持有3大信用卡公司

巴菲特或許甚少用信用卡，但不代表他向信用卡公司「Say no」，巴菲特旗下的投資旗艦巴郡（美︰BRK.A）均持有美國三大信用卡機構，即Visa（美︰V）、Mastercard（美︰MA）及美國運通（美︰AXP）的股份。根據美國CNBC的截至5月12日的資料，巴郡持有1.51億股美國運通，總值126億美元，佔持倉18.8%，為第三大持股；持有Visa 1,056.24萬股，總值18.95億美元；持有Mastercard 493.47萬股，總值13.42億美元。Visa及Mastercard兩者各佔持倉0.5%。

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 名人理財

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巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 美股 美國運通（American Express，美：AXP） 萬事達卡（Mastercard，美：MA） 威士卡（Visa，美：V） 巴菲特 信用卡

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