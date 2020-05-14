Subaru Forester e-BOXER百搭混燃四驅　GT版添粗獷味

一說起富士（SUBARU），必然會想起一架架日系辣跑，「掃把佬」又豈止這道板斧？富士皇牌Forester e-BOXER混燃四驅，既有越野感，同時亦能照顧家庭需要，最新GT版本更帶粗獷跑格，極為百搭。

▲ Forester e-BOXER集越野及家庭車優點，30多萬車價來說甚抵玩。（黃建輝攝影）

日系越野風設計

去年年尾推出的Forester e-BOXER，以輕量混合動力e-BOXER系統為賣點，結合電動馬達、水平對向引擎及左右平衡式全時四輪驅動，慳油之餘，能對應路況控制動力及駕駛效率。

最新推出的GT Edition與日本SUBARU前首席設計小林正彥合作的亞太區獨家限量版，規格相同，外型更添粗獷感。車身加入原廠包圍，包括車頭車尾泵把、兩邊車側及車頂擾流，還有一副大尾翼，更具跑格味，較基本版貴$15,000。

▲ GT Edition特設加強泵把、車側及車頂擾流，更添粗獷型格，行車時亦更穩定。（黃建輝攝影）

自動切換動力

Forester e-BOXER左右平衡式全時四輪驅動，上斜轉彎有力穩定，操控容易上手，駕駛感覺非常順暢。重量分布平均，駕駛時，前座的司機者及後座的乘客都不覺得「飄」，非常舒適。

e-BOXER系統會自動切換3種動力模式：停車起步、車速低，以及塞車時引擎自動轉至純電動EV模式，達致慳油效果。而在低負荷駕駛環境如定速巡航，系統會跳轉至燃油引擎模式；加速時則會換成Motor Assist模式，以電動馬達及燃酒引擎提供雙動力。轉接反應靈敏，不會覺得突兀。

行車時相當寧靜，駕著四驅車卻有坐房車的感覺，隔音做得很好。一體式車架增加穩定性，Lineartronic技術傳動波箱亦能減低震動、噪音及負重。

▲ SUBARU Boxer水平對向引擎能結合電動馬達，根據路面狀況發揮最佳性能。（黃建輝攝影）

▲ 車廂主控台連儀表共有3個屏幕作不同顯示，軚盤上亦能控制定速巡航系統。（黃建輝攝影）

電子眼睛智能助駕

富士核心安全科技EyeSight智能助駕系統，運用車頭的一對鏡頭作眼睛，作為駕駛提示，包括預警式煞車、防撞動力管理以及主動車距巡航系統等多項功能。如前車開出，會有提示音提醒準備起步，不小心線道偏離時亦有警告；太緊貼前車，甚至會出現緊急煞停。

Forester e-BOXER更有全新倒車自動煞車輔助系統，倒後時如有碰撞危機，系統會先發警告，如沒有任何反應，則會自動煞車。另外還有360度全景式倒車鏡頭，在控制台的屏幕顯示得非常清楚，令泊車及掉頭更加得心應手。

▲ EyeSight智能助駕系統共有6大功能，可以協助駕駛者監測路面及避開潛在危機。（黃建輝攝影）

規格表

售價：HK$339,800起

車型：5門5座位SUV

引擎：1,995公升直4汽缸配電動馬達

活瓣：雙頂凸輪軸、16 活瓣

馬力：150PS/6,000rpm（引擎）、16.7PS（電動馬達）

扭力：196Nm/4,000rpm（引擎）、66Nm（電動馬達）

驅動：左右平衡式全時間四輪推動，配主動扭力分配系統

懸掛：麥花臣（前）／雙搖臂式（後）

制動：碟式（前／後）

車身長x闊x高：4,625 x 1,815 x 1,730 mm

前／後軸輪距：2,670mm

車重：1,664 kg

加速：0-100km/h 11.8 秒

極速：188km/h

平均耗油量：6.7L/100km

查詢：意美汽車（2828 2488）