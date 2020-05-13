向財富增值之路出發！ 領取你的5月理財懶人包

辛勤地工作，但每年人工加幅又未必追得上通脹，同時通脹又會蠶食你的購買力。幾時都話，最緊要要識「錢搵錢」，令自己的財富增值。投資市場千變萬化，初哥想學投資，最忌盲頭烏蠅！

今次hket.com為讀者舉辦一系列的投資理財講座，並邀請各路投資及理財專家分享自己專業的知識及經驗，而所有講座是免費的，立即報名參加，向財富增值之路進發！

1. 理財教練教你如何規劃自己的理財方案

林昶恆ALVIN LAM，在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），提供正向理財教育。今次ALVIN透過分享他人經歷，助你找到更切合自己的理財方案，同時分享正向理財教育及家庭理財錦囊，並教你「為人生增值」第一步部署。

主題︰【無懼起跌的理財規劃策略】

日期︰ 5 月 20 日（星期三）

2.財媽教你如何教女兒認識金錢觀

陳蓓敏是鴻昇證券資產管理部董事總經理，對投資有豐富的經驗。相信不少父母曾有過培養子女正觀的金錢觀而感到頭痛，今次陳女士除了分享如何訓練女兒認識金錢，了解財富之道外，亦會講解由存錢說起，教你打造豐盛人生及如何小額投資，讓資金越滾越大。

主題︰【財媽教女三步曲 存錢買股再收息】

日期︰5 月 27 日（星期三）

5月活動時間表︰

5月20日 林昶恆 ALVIN LAM 什麼是「為人生增值」第一步部署？ 5月27日 陳蓓敏 財媽教女三步曲 存錢買股再收息

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