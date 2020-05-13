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【Chanel加價】邊款4年升8成？　盤點6款Chanel手袋升值能力

品味投資 18:30 2020/05/13

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【Chanel加價】邊款4年升8成？　盤點6款Chanel手袋升值能力

受新冠肺炎疫情影響，消費者對奢侈品牌的需求大減，Gucci手袋3月更錄得零訂單。不過，亦有品牌於疫市選擇加價，歐洲地區Chanel已上調多項產品的價格，其他地區亦有望跟隨。雖然名牌手袋的價格不菲，但卻有升值潛力，如果想趁加價前買Chanel手袋投資，哪一款最有升值潛力？

【延伸閱讀】【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選

外國著名手袋時尚網站BRAGMYBAG，比較了6款Chanel手袋在2015年及2019年的歐元區價錢。由於Classic Flap Bag及the Reissue 2.55 Bag的售價相同，故網站並沒有再列出the Reissue 2.55 Bag的售價。

以上幾款Chanel手袋的售價，在4年內升幅由230歐元（約1,934港元）至1,450歐元（約12,195港元）不等。Chanel Large Deauville Bag的售價是6款手袋中最便宜，但升幅就最大，增幅達82%。

其次為Chanel Medium Coco Handle Bag (With Lizard Handle)，增幅達48%。而Chanel M/L Classic Flap Bag、Chanel Reissue 2.55 Bag (Medium size)及Chanel Old Medium Classic Boy Bag的升幅均為35%，餘下的Chanel Medium Trendy CC Bag升幅則為5%。

Chanel Shopping Bag，升值潛力最高的袋款。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 品味投資

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