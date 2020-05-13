37歲金融才俊月入10萬　冀5年內移民可行嗎？

▲ 月入10萬的37歲金融才俊 冀5年內移民可行嗎？

讀者Bert是一名金融才俊，40歲前月薪已達六位數，每月可儲蓄金額為收入43%，有潛質成為FIRE一族（Financial Independence，Retire Early）。雖然他的生活看似無憂，不過他希望5年內移民海外，但預計到時收入會明顯減少，所以想知道財政上這個決定是否可行。

當問及他移民的原因時，Bert認為自己未來發展空間將會受限。現時不少身在公司更高職位的都是內地人士，所以他認為自己再上流的空間將會減少，所以考慮是否應該到外國再闖新天地。

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可從兩方面觀察

Alvin認為，透過移民未必能解決他的憂慮，因在海外發展同樣會受限制，只是對手由中國人改為外國人。這是他不希望接受，但又是事實的情況，否則亦不會預期移民後入息會明顯減少。這正反映他沒有信心在外地能夠找到他現時在香港的入息和職位。

一個單身人士移民海外，轉換新環境，需視乎不同年紀，考慮重點可能有分別，當中家庭或發展關係都是重要的因素。Bert承認，希望在外地能夠有新關係可以發展，這亦是他考慮移民的原因。

從事業發展來看，Bert留在香港更理想，因為目前亦算高薪厚職，就算未能再上一層樓。而且他現時收入和儲蓄亦明顯比到外國工作得到更多，除非擔心工作穩定性，否則一動不如一靜，把握現時優勢為將來製造被動收入。從人生目標來看，在新地方亦可能有一些新的機會出現。是去或是留，便要看Bert自己的人生目標排序而定。Alvin跟Bert商討不是去或留的問題，而是未來3年應如何理財，才有機會兼顧面對留下來或豁出去的不同處境。

用百多萬買一個選擇

從朋友的經驗得知，Bert知道有些移民顧問機構所提供的套餐服務，只需100多萬元便能夠申請移民歐美，換句話說，他可以選擇以100多萬元購買一個期權，用作申請移居海外，估計一般是3至4年左右便能完成審批。由現時開始申請的話，在Bert約40歲時便能有一個選擇權，可決定留在香港還是到海外生活。

假如這幾年環境改變，令Bert增加升職和發展感情關係的機會，他大可選擇留下來；相反如果仍然沒有多少改變，他便可考慮到時移居外地，發展新生活。

每個決定都是取捨，對Bert的資產狀況來說，用百多萬買一個選擇，絕對是一個能負擔的金額，未來兩年多的盈餘已能填回這筆支出，所以值得考慮。控制了這方面支出之後，餘下的資產便應該用作規劃未來生活需要。

現時Bert資產中，最大價值是自住物業，其次是500萬元存款，撥出200萬元為應急資金及申請移民之用後，其餘300萬元可考慮配置到其他資產，為組合提升價值。

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移民時應考慮醫療保障

至於個人保險安排方面，除了團體人壽及醫療外，Bert個人購買了100萬元危疾保障及每年供款6萬的延期年金。一般團體人壽金額等同員工3至5倍年薪，所以估計Bert公司團體人壽保障金額約378萬元至630萬元，相比現時未償還按揭金額660萬元，相信仍有缺口，還未計算對家人的責任。Bert需要了解公司團體福利，確保安排足夠人壽保障。不論是身在何地，假如沒有適當保障，最後都是由親人負擔。

如果Bert打算移民，到時便會失去團體醫療保障。雖然外國社會保障會照顧國民，但到時Bert初來報到，仍未支付足夠稅款下，相信亦難以得到全面醫療保障，所以今天亦應該在身體還是健康時，安排私人個人醫療保險，而其中一個考慮點是要平衡得到全球保障所需要支付的保費。因為現時身在香港，而三數年後可能身處海外，安排的醫療保險最理想是能有全球保障。

把握時間為資產增值

無論Bert最後決定留港發展或是到海外另闖新天地，都應該把握時間為資產增值。公積金及海外物業投資都屬於長綫增值類，偏向於中至高風險，所以可考慮將300萬元存款配置在低至中風險理財產品，例如儲蓄型人壽保單和債券類定息工具等。此外，每月盈餘以月供形式投資股票或股票型基金，利用平均成本法降低入市風險，而開始計劃後亦要定期檢討。

【原文刊於第654期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。