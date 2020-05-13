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【可持續資金報告】第一季亞洲ESG資金淨流入破紀錄 預期更多可持續基金推出

退休及生活保障 12:22 2020/05/13

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第一季亞洲ESG資金淨流入破紀錄 預期更多可持續基金推出

晨星（Morningstar）發表首份《全球可持續資金流向報告》（Global Sustainable Fund Flows Report），在新冠肺炎疫情肆虐期間引起的市場拋售，全球對ESG的需求保持強勁。

在2020年第一季度，全球可持續基金錄得456億美元的淨流入，而全球整體基金錄得的3,847億美元淨流出。

亞洲佔全球可持續基金資產的2.5%，即209.8億美元。2020年第一季度，除日本以外的亞洲資金淨流入為紀錄新高，主要受到台灣新基金推出的帶動。

亞洲地區（不包括日本）的可持續基金規模，中國持續領先，有45只可持續基金在當地註冊，佔地區總資產的74%。中國的資金在上兩個季度錄得資金淨流出後，在今年第一季帶來6,100萬美元的淨流入。

晨星亞洲及歐洲、中東和非洲地區基金研究總監陳永熙指可持續投資日漸受到關注，預計將有更多可持續投資產品在亞洲市場推出。陳永熙表示：「我們已看到不少股票類的可持續基金，而數量將持續增加。目前固定收益及股債混合類的可持續基金並不多，未來仍有許多增長空間。」

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 基金學堂

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